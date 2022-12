2022 ha llegado a su fin. En tan solo unas horas, las Campanadas darán la salida al año y el comienzo a uno nuevo. Un día marcado en rojo en el calendario que no solo está lleno de esperanza para una nueva etapa, sino también de nostalgia y, sobre todo, de reflexión. Es por ello que las redes sociales se han llenado de mensajes de los rostros más conocidos del panorama nacional que no han dudado en compartir su propio balance del año.

Tamara Gorro

Como ya es costumbre, la modelo ha hecho un vídeo para lanzar un mensaje a su ‘familia virtual’ con el que sentenciar este año. “Triste, desolador, nefasto, aburrido, incomprendido, sin fuerzas, sin ilusión. Todas estas palabras os sonarán y, probablemente, os hagan sentir identificados con este año que vamos a dar carpetazo para siempre dentro de muy poco (…) Yo me uno a ese saco, os soy sincera. Todos esos adjetivos también los llevo ahí, pero tengo una cosita aquí que la pienso utilizar, y es la motivación (…) Yo este año, aparte por supuesto de desearos salud, deseo que encontréis vuestra felicidad, pero para encontrarla a ella os tenéis que encontrar a vosotros mismos (…) Vamos a decir adiós al 2022, pero vamos a decir ‘hola’ con motivación y ganas al 2023. Os quiero”. Y es que, desde hace ya un tiempo, Gorro lleva arrastrando una depresión a la que se ha sumado ahora la separación de su pareja. Sin embargo, una vez más, ha demostrado que de todo se puede salir y que a ella ganas no le faltan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Elena Huelva

La joven influencer se ha convertido ya en el perfecto ejemplo de lucha y superación. En las redes sociales, Elena no duda en compartir su proceso contra el cáncer y, aunque el 2022 no ha sido su mejor año en cuanto a salud se refiere, ha querido compartir las cosas buenas con las que se queda: “Mañana se acaba el año, ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad. A pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas. Y aquí seguiremos…siempre. 2023, ojalá me sorprendas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

Ana María Aldón

Si hay un rostro conocido en la televisión que durante todo el 2022 ha hecho partícipe a la audiencia de su año, esa ha sido Ana María Aldón. La diseñadora comenzó el año como cualquier otro, pero poco a poco su matrimonio se fue deteriorando hasta el punto de acabar en un divorcio que ya no tiene marcha atrás. A pesar de todo, la colaboradora de Telecinco tiene ganas de afrontar esta nueva etapa llena de ilusión y proyectos profesionales en el horizonte: “Este año ha sido un año difícil, pero aún así estoy agradecida porque existieron personas maravillosas e inolvidables que siempre llevaré en mi corazón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

Lucía Rivera

El pasado mes de mayo, la hija de Cayetano Rivera no dudó en utilizar su repercusión para dar voz a la salud mental. Durante un evento organizado por Maybelline, la joven confesó padecer ansiedad y depresión. Y hoy, a escasas horas de dar portazo a un año de lo más complejo, ha compartido con sus seguidores cómo se ha ido tomando este camino: “2022 ha sido el peor y a la vez el mejor año de mi vida. He luchado contra todos mis fantasmas. He empezado uno de los proyectos de mis sueños. Me he conocido más que nunca. Me he reconciliado conmigo (…) Le puse nombre a todo lo que me pasaba y he conseguido gestionar mi ansiedad, aunque es un reto diario (…) He visto a mi hermano crecer un año más. Mi abuelo está sano y salvo (…) Parece que le vuelvo a encontrar el sentido a todo esto. El 2023 viene demasiado fuerte”.

Claudia Osborne

El pasado mes de julio, la hija de Bertin Osborne cumplió su sueño de convertirse en madre primeriza. Un nuevo comienzo que le ha cambiado por completo la vida y que le ha llevado a preguntarse a qué se compromete en 2023: “Este año es diferente, y la diferencia es que este año decido ser realista y reconocer aquello que me está pidiendo el corazón (…) Hoy, sin embargo, decido comprometerme conmigo misma y con mi momento vital (…) Este año elijo familia, elijo comprometerme con mi presente y disfrutar de todo lo pequeño. Sin remordimientos, sin exigencias. Este año elijo lo que me pide el alma”.