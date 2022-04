Tamara Gorro sufre una recaída en su depresión

No están siendo la mejor época para Tamara Gorro. Era durante el pasado mes de octubre cuando la influencer reaparecía en sus redes sociales tras haber sido protagonista de un parón bastante misterioso. Durante su vuelta a la rutina 2.0, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa admitió estar viviendo un momento convulso en su vida por el que “no estaba bien”. Un malestar del que posteriormente fue dando más detalles y al que se sumó su ruptura con Ezequiel Garay.

Justo unos días después de haber anunciado la presentación de su nuevo libro a bombo y platillo, la segoviana protagonizaba unas minivacaciones con sus hijos y con su ex, con quien mantiene una estrecha relación pese a estar en un parón a nivel amoroso. Pero lo cierto es que la vuelta a la rutina no habría sido del todo idílica para Tamara, ya que se ha sincerado al máximo con sus seguidores a la hora de explicar cómo se siente en lo que ya califica como “un día horroroso”: “Llevo unos días baja, muy baja, hasta que de nuevo caí, pero sé que vuelvo a subir. Esto es así. Una mierda que muchos por desgracia conocemos y convivimos con ello”, contaba a través de su cuenta de Instagram, dejando entrever que había vuelto a pasar por una situación anímica muy similar a la que ya había vivido unas semanas antes.

Sin reparo alguno, Gorro ha confesado que no todo es de color de rosa en su día a día, algo que ya había dicho en otras ocasiones: “Por eso mismo, al igual que me muestro bailando cuando me apetece, no aparezco o digo que no estoy bien. ¿Mañana? Ojalá lo supiera, pero mis ganas están”, zanjaba, aclarando así que espera recuperar muy pronto la sonrisa y la actitud que ha tenido durante toda su trayectoria profesional en redes sociales.

En cuestión de instantes, las redes sociales de la influencer se llenaron de apoyo de sus más de dos millones de seguidores, los cuales han estado muy pendientes de la evolución en su estado de salud: “Puedes”, “arriba”, “te quiero como eres y como te sientes en cada momento”, “ánimo”, “somos legión quienes te queremos, no lo olvides” o “vamos, que en plazas más grandes has toreado” han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en el último post de Gorro.

Desde el momento en el que compartió en su perfil un vídeo de casi 10 minutos en el que contaba qué era exactamente lo que le pasaba, muchas han sido las veces en las que Tamara ha experimentado un bajón que le ha llevado a ausentarse de su actividad laboral. De hecho, la creadora de contenido aseguró estar contando con la ayuda de una psiquiatra, la cual le aconsejó que tomara una medicación con la que su evolución fuera más favorable en un menor tiempo. No obstante, parece que aún queda cierto tiempo para volver a ver a Tamara con la misma ilusión que cuando dio el pistoletazo de salida a su vida virtual.