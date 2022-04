Hace tan solo unas semanas, Jesús Mariñas era ingresado de urgencia en el Hospital Ramón y Cajal tras un empeoramiento en su salud. El periodista, que padece cáncer de vejiga, sufrió una complicación debido a un efecto secundario de la medicación que está tomando. Trasladado al hospital inmediatamente, el pronóstico era reservado, algo que preocupó a la prensa rosa y a la sociedad en general. Días después, la tormenta se calmaba cuando se confirmaba la mejora del comunicador.

Mariñas comunicaba su enfermedad en 2021, donde, con el optimismo que tanto le caracteriza, sentenciaba: “Lo voy a superar”. Aunque el comunicador habló con entereza y tranquilidad de su enfermedad, el miedo por poner fin a su vida le ha rondado por su cabeza desde entonces. Sin embargo, en estos duros momentos, no se ha visto solo ni un segundo, pues su pareja y amigo Elio, al que él mismo ha definido como su “persona fundamental”, ha estado minuto a minuto cerca de él, ayudándole en todo momento a superar este revés. Fue él mismo quien contactó con los servicios de emergencia al darse cuenta de que Mariñas había dejado de hablar y no tenía ganas de comer. Pero su aventura no terminó ahí pues, cuando llegó la ambulancia, los sanitarios se negaron a llevarle al hospital donde le estaban tratando el cáncer. Sin más dilación, Jesús y su pareja decidían bajarse de la ambulancia y coger un taxi rumbo al hospital deseado, protagonizando un altercado muy sonado en los medios.

Sin embargo, lo que parecía un ingreso hospitalario leve, ya alcanza la quincena. El periódico El Español se ha puesto en contacto con Elio Valderrama, la pareja del periodista del corazón, para saber más detalles sobre su estado de salud. “Aún seguimos aquí en el hospital. Está estable y comiendo muchísimos chocolates”, ha comentado Valderrama al medio citado. Pese a todo lo malo, el humor nunca se pierde entre ellos y eso es una muy buena manera de hacer más llevaderos los duros momentos. “Creo que pasaremos toda la Semana Santa en el hospital. Yo lo prefiero así porque está mejor cuidado”, ha explicado Elio.

A pesar de las dificultades, parece que esta etapa hospitalaria no ha hundido a Mariñas, quien, además de ir mejorando con los días, no ha perdido para nada el apetito. Así lo ha confirmado Informalia, que ha contactado con uno de los amigos del protagonista, quien ha dado más detalles sobre su estado anímico: “Le traen la comida desde su restaurante favorito, el de su amigo Lucio, esta semana le han llevado albóndigas, tortilla de patatas, bacalao, croquetas y torrijas”. Entre humor y muchas risas, el comunicador va mejorando, una buena noticia para el mundo del corazón, que desde hace unas semanas se mantiene en vilo por su salud. “Tiene buen apetito, lo que es muy buena señal”, ha zanjado la fuente.

https://www.instagram.com/p/CcP5Y5KjDNH/

Aún con todas, Mariñas se encuentra recuperándose de tal susto y Elio se ha encargado de informar sobre su estado de salud a través de las redes sociales. “Un día más de hospital!!!! #fuerza #animos”, escribía en un post junto a un ramo de flores en el hospital. La fotografía, que pronto se llenó de likes, albergó también infinidad de comentarios que deseaban la pronta recuperación del comunicador. Entre los rostros más conocidos se encontraban Cristina Cifuentes que le mandaba un fuerte abrazo o Joaquín Prat que le enviaba todas sus fuerzas. Ahora, 16 días después, Jesús sigue recuperándose de tal varapalo pero, eso sí, sin perder nunca el humor ni el carisma que tanto le caracteriza.