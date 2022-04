Jesús Mariñas ha sido ingresado en el hospital madrileño Ramón y Cajal por un problema derivado de su cáncer de vejiga, tal y como ha comunicado La Razón. Este medio ha confirmado que su ingreso se ha producido en la madrugada del pasado viernes 1 de abril, acudiendo de urgencia al hospital tras sentirse mal y dejar de hablar. El motivo habría sido un efecto secundario derivado de las pastillas que toma para su enfermedad y, como ha adelantado el diario español, su pronóstico es reservado.

El marido del periodista, Elio Valderrama, ha llamado al teléfono de emergencias sobre las 10 de la noche tras darse cuenta de que Jesús había dejado de hablar y no tenía ganas de comer. Sin embargo, su traslado al hospital no ha quedado exento de polémica. Al parecer, cuando los sanitarios se han personado en su domicilio, se han negado a llevarle al Ramón y Cajal –hospital donde Jesús recibe su tratamiento oncológico- porque, según han dicho, no están autorizados para trasladarle a otro hospital que no sea el que corresponde al barrio donde reside. Después de unos minutos de discusión, Mariñas se ha bajado de la ambulancia y, junto a su pareja, han cogido un taxi dirección al hospital deseado. Como ha comunicado La Razón, el conocido periodista ha sido ingresado de urgencia, donde permanecerá, al menos, hasta el próximo lunes para tenerle bajo control. Como ha comunicado su pareja al medio citado, Mariñas se encuentra dormido y, aunque su pronóstico es reservado, ha asegurado que el periodista “aguanta lo que le echen”.

Fue el pasado mes de octubre cuando Mariñas habló por primera vez de su enfermedad, reconociendo a la revista Diez minutos que padecía cáncer de vejiga. “A mí, decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Soy de otra época y de otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer. Creo que eso le ocurre, sobre todo, a la gente de mi generación”, explicaba el periodista en la publicación. Además, con su buen optimismo, recalcaba que saldría de esta. Aprovechando la oportunidad de hablar en este medio, Jesús quiso agradecer el apoyo incondicional de su pareja en estos momentos tan difíciles: “Elio lo es todo, es fundamental en mi vida. Yo soy muy impulsivo y gracias a Elio he aprendido a contenerme”.

El autor de Jesús por Mariñas, siempre ha estado arropado por el fotógrafo venezolano, Elio Valderrama. El matrimonio, que se conoció en pleno corazón de Madrid, suma ya 33 años a su historia de amor. Tras el flechazo que ambos sintieron al conocerse, el 18 de julio de 2016 sellaron su amor en una ceremonia celebrada en secreto, dándose el ‘sí, quiero’ rodeados de su círculo más cercano. Casados por lo civil, vivieron una luna de miel disfrutando de los paisajes más paradisiacos de Puerto Rico. Desde entonces, su camino por la vida ha sido de la mano y, afrontando todas las adversidades, a día de hoy siguen manteniendo firmemente su juramento de amor.