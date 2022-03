Después de la tormenta siempre llega la calma, y si no, que se lo digan a Julia Otero. La periodista comenzaba el 2022 con una sonrisa tras haber superado el cáncer que le diagnosticaron hacía un año, retomando así su puesto como presentadora en Onda Cero. En su vuelta a la rutina, la comunicadora aseguró que en su cuerpo no quedaba ni rastro de ninguna célula cancerígena, aunque prefirió mostrarse cauta a la hora de desvelar cuál era su pronóstico definitivo con respecto a la enfermedad que la mantuvo alejada de su profesión de manera temporal.

Tres meses después de retomar su nueva y deseada vida, Julia ha tenido que hacer frente a unos análisis de control, los cuales han sido todo un éxito: “Hace semanas que no entro por aquí. Mi control de marzo salió perfecto. Otra meta volante. Tres meses más de salud, radio y vida. Besos a toda la buena gente”, escribía la locutora en sus redes sociales, lanzando toda la esperanza posible sobre su estado de salud y esperando hasta el mes de junio, que será cuando la profesional de la radio tenga que someterse a una nueva revisión para no pasar por alto cualquier anomalía.

En cuestión de instantes, la publicación alcanzó más de 15 mil “me gusta” y las reacciones de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que están el de Mónica Carrillo o Rosa López. De hecho, esta última no dudó en expresar a Otero la felicidad que sentía tras su recuperación: “Oye, qué alegría tremenda siempre te veo mi Julia. Pilas puestas”, escribía. Como no podía ser de otra manera, los más de 100 mil seguidores de Instagram de Julia también aprovecharon para enviarle fuerza tras haber superado uno de los momentos más difíciles de su vida.

Una batalla complicada

Aunque ahora se muestra más positiva que nunca, no hay duda de que Julia Otero ha hecho frente a una de las situaciones más complicadas que la vida habría puesto en su camino. Era el pasado 19 de enero cuando la periodista se sentaba en el plató de El Hormiguero para desvelar todos los detalles de su año más convulso, programa en el que protagonizó una entrevista esperanzadora, aunque con ciertos miedos: “Todos los que han pasado un cáncer saben que hay cuatro o cinco años de margen y puede volver. Yo vivo con esa incertidumbre bajo la piel”, apuntaba, dejando entrever que siente pánico a la hora de pensar en temas como la muerte: “El dolor es difícil de soportar, me da pena morirme. Cuando entraba en la quimio le pedía perdón a mis células buenas por los tratamientos. Hay un momento en que no es que te quieras morir, es que te quita la vida, te da igual estar vivo. Estás como sin vida”, aseguraba. De la misma manera, Julia confesó que, en cuanto le comunicaron que padecía cáncer, tuvo claro que quería compartir la noticia con sus oyentes, y cómo no, con sus seres queridos.