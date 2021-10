Mala noticia para arrancar la semana. Jesús Mariñas anuncia que sufre cáncer de vejiga. Lo hace en una entrevista con la revista Diez Minutos en la que detalla todos los aspectos de su enfermedad. Su ausencia prolongada durante los últimos tiempos responde a este motivo. El veterano periodista del corazón tiene el gran apoyo de su marido y se muestra enérgico en esta lucha que está dispuesto a ganar.

«Hace un par de meses me diagnosticaron un problema…», comienza diciendo. Evita nombrar la enfermedad que padece y explica por qué: «A mí decirme que tengo cáncer es como que me digan que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra», dice atemorizado.

El periodista cuenta que lleva unas semanas con un tratamiento oncológico basado en pastillas: «Nunca pregunto para qué son porque me fío de los médicos. Las cosas de salud me las echo a la espalda para no inquietarme y seguir siendo -relativamente-feliz», cuenta. Sin embargo, Jesús Mariñas sorprende con su positividad a la hora de enfrentarse a su nueva situación: «Hay que luchar, superarlo, tener entereza, fortaleza y dos cojones para tirar hacia delante. No queda otra». Sólo hay una posibilidad para él: «Voy a salir de esta».

A sus 79 años recién cumplidos reconoce que piensa mucho en la muerte pero que no lo tiene miedo. Uno de los bastiones más fuertes en los que se apoya es su marido, Elio Valderrama: «Elio es todo. Es la entrega, la dedicación, el apoyo, el ánimo. Es una persona fundamental en mi vida», dice Mariñas.

El gallego reconoce que la llegada del venezolano cambió sus valores y manera de entender la vida: «He aprendido a ser más comprensivo con la gente, a cabrearme menos con las cosas… gracias a él logro contenerme». No puede evitar emocionarse y reconoce que es un hombre «generoso y entregado». Hay que destacar que Elio y Mariñas se conocieron hace 33 años en Madrid. Su amistad evolucionó en un amor que tuvo su broche de oro el 18 de julio de 2016, cuando se casaron. Tres décadas para una pareja que ha atravesado todo tipo de vicisitudes, si bien el cáncer que le han diagnosticado al periodista es el escollo más grande hasta la fecha.