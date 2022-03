“A ella no le quedan tantos minutos”. Con estas palabras, Cristina Saavedra comenzaba un relato a través de su Twitter que no pasaría inadvertido para nadie. Era durante el pasado 2021 cuando la presentadora de LaSexta noticias se veía obligada a hacer frente a dos pérdidas: la de su hermana y la de su abuela, ambas a consecuencia del cáncer. Lo que tal vez no podría imaginar es que, tan solo unos meses después, esta enfermedad volvería a azotar su vida al provocar el ingreso hospitalario de otra de sus hermanas.

Aprovechando su presencia en redes sociales, la periodista gallega habría un hilo sobre la triste situación que había tenido que afrontar en el hospital en el que permanece ingresada su hermana: “En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película”, comenzaba explicando la comunicadora, creando la máxima expectación sobre la historia que contaría después. Y es que, varios actores se habrían congregado en la planta de cuidados intensivos y paliativos de la clínica en cuestión para llevar a cabo el rodaje de una producción, pidiendo a los familiares que no cogieran el ascensor durante cierto tiempo para visitar a sus seres queridos: “Tampoco puedo ir por las escaleras porque están rodando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos”, defendía, demostrando que no estaba de acuerdo con que tuvieran lugar grabaciones en un enclave tan complicado como ese.

En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando! (Y sigo) pic.twitter.com/NF289Qpec0 — Cristina Saavedra (@csaavedra_) March 27, 2022

Lejos de finalizar su discurso, Cristina quiso también destacar que la presencia de los profesionales del cine no solo estaba entorpeciendo las visitas dentro del hospital: “Tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora”, desvelaba, señalando tanto a los responsables de la producción como a los del hospital: “No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos. (…) Y sí, larga vida al cine, pero señores del SERGAS, este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra. Vivimos con las entrañas fuera. Nos arrastramos”, zanjaba, expresando el dolor que siente por estar viviendo una situación que también afrontan los familiares de otros enfermos que se encuentran en una tesitura similar a la suya.

Para poner punto final a su testimonio, Saavedra hizo uso de una frase clara y concisa: “Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película”, decía. Unas palabras con las que consiguió el apoyo de cientos de seguidores de la plataforma social, entre los que estaban algunos trabajadores del Servicio Gallego de Salud: “Te pido perdón por la parte que me toca ser trabajadora del SERGAS… Por desgracia, no piensan en sus pacientes y sus circunstancias. Lo siento, un abrazo y un beso muy fuerte”, pronunciaba la sanitaria. Un apoyo que no pasó desapercibido para la periodista, que le dio las “gracias de corazón” por haberse parado a escuchar su historia.