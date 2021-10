La Reina Letizia ha estrenado su agenda semanal con un viaje hasta Pontevedra. Su Majestad ha presidido en la localidad gallega la inauguración del IX Congreso FAO-Conxemar sobre productos del mar que organizan conjuntamente desde hace una década la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar).

En esta edición, el congreso se ha centrado en la nutrición y la salud y en él han participado expertos de primer nivel mundial, entre los que estarán máximos representantes de la FAO, instituciones científicas y académicas. Entre las figuras que han estado presentes se encuentran Jessica Fanzo, profesora asociada de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins; David Little, profesor del Instituto de Acuicultura de la Universidad de Stirling; Marian Kjellevold, Instituto de Investigación Marina de Noruega; Maarten Bavinck, Universidad de Ámsterdam; Gina Kennedy, SAID Advancing Nutrition; Lyndon Paul, Danish Care Foods Co, Ltd. Camboya o Graciela Perreira, de INFOPESCA.

Para esta cita, doña Letizia ha apostado por uno de sus estilismos más sobrios, muy acorde además con la climatología de la localidad gallega. La Reina ha lucido un traje sastre de silueta ligeramente oversize en color azul grisáceo. Un modelo que pertenece a la firma gallega Bimba y Lola, lo que supone un especial detalle a la moda de la comunidad en esta visita por parte de la esposa de Felipe VI.

Un conjunto que estrenó en abril de este año durante una visita a San Agustín de Guadalix junto al Rey y que está compuesto con americana cruzada de hombros marcados, doble botonadura y solapa ancha. El pantalón es de talle alto, más ajustado en la parte de arriba y corte tobillero, zona en la que se ensancha. Cuando estrenó el conjunto lo combinó con un top lencero en color oscuro, pero esta vez ha preferido llevar una de sus múltiples blusas blancas, que aportaban al look un estilo más working si cabe.

La Reina ha completado su estilismo con zapatos de salón y cartera en print de serpiente con tachuelas de Margit y como joyas ha llevado unos pendientes de aro medianos y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam.

Doña Letizia retomará su agenda mañana con una de sus citas predilectas. La Reina se trasladará hasta la localidad de San Millán de la Cogolla para participar en el Monasterio de Yuso en la clausura de la decimoquinta edición del ‘Seminario Internacional de Lengua y Periodismo’. No será hasta el viernes cuando retoma su agenda en una semana especialmente viajera, ya que se volará hasta Suiza, a la ciudad e Basilea, donde presidirá la inauguración de la muestra sobre Goya que se expone en la Fundación Beyeler.