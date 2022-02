Nuevo golpe para el príncipe Andrés. En medio del fuerte escándalo que rodea al duque de York a raíz de la denuncia de Virginia Giuffre, ahora la que fuera su fisioterapeuta ha ofrecido un inesperado testimonio con el que apoya a la norteamericana.

En una entrevista con el tabloide The Sun, Emma Gruenbaum, de cincuenta años, ha revelado su experiencia personal con el príncipe Andrés, de quien ejerció como masajista hace años, a la edad de treinta y cuatro. Unas impactantes declaraciones que no dejan nada bien al duque de York. Según apunta Gruenbaum, el hermano de Carlos de Inglaterra mostró un comportamiento nada apropiado durante las sesiones.

Emma era masajista deportiva en Surrey cuando comenzó a tratar a la exmujer del Duque, Sarah Ferguson, en 2005, quien a su vez recomendó a Andrés que se pusiera en contacto. Ahora, ha levantado la voz por el caso de Virginia Giuffre: “no quiero callarme y no hablar sobre la forma en que fue conmigo cuando llama a Virginia delirante”, ha sentenciado.

La británica ha asegurado que el príncipe Andrés solicitaba que le atendiera en su habitación y que le preguntaba constantemente sobre su vida sexual. Además, mantiene que al final de cada sesión, intentaba abrazarla desnudo. “Era un acosador sexual constante”, ha dicho.

Gruenbaum ha relatado cómo entró en contacto con el duque de York: “primero recibí una llamada de la secretaria personal del Príncipe invitándome al Royal Lodge, en Windsor Great Park. Para mí fue inusual que me pidieran ir un domingo por la tarde. Dije que sí y fui a eso de las seis de la tarde, tal y como estaba previsto. Fui con la camilla que siempre uso porque tiene la altura idónea para que pueda hacer el masaje correctamente, pero cuando llegué allí me dijeron que el Duque utilizaría la suya propia”, ha comentado.

La fisioterapeuta ha explicado que un miembro del personal de la familia la condujo hasta una suite impresionante, donde se ubicaba la habitación del hijo de la Reina Isabel. Gruenbaum ha contado que no le pareció adecuado y así lo hizo saber. De la misma manera, recalcó que la cama de masajes que había allí era demasiado alta y que prefería utilizar la suya, aunque no le dieron opción.

La persona que la acompañó le dijo que al Duque le gustaba utilizar la suya y hacerlo en su habitación porque se podía meter después en la cama. En ese momento, Emma se quedó sola: “me dijeron que no hiciera un escándalo. No sabía qué más decir y el miembro del personal se fue”, ha contado.

La fisioterapeuta intentó ajustar la camilla para poder hacer bien su trabajo y fue entonces cuando escuchó una voz profunda diciendo palabras soeces contra ella y haciéndole propuestas indecentes. “Me puse de pie rápidamente y me di la vuelta. En ese instante él ya estaba contra mí, frente a frente, tocándose muy de cerca”, ha revelado. A pesar de que se quejó de la actitud del Príncipe, intentó hacer su labor lo mejor posible, aunque no fue fácil, ya que el Duque insistía en hacerle preguntas íntimas y en quedarse completamente desnudo frente a ella, lo que resultaba muy incómodo. “Él intentaba abrazarme desnudo, yo tenía que poner mis manos sobre el pecho para apartarlo. Le decía: ‘Yo no doy abrazos’. Era un asqueroso, parece que le gustaba que lo maltratara y un día dejé de recibir las llamadas”, ha comentado.

Gruenbaum ha revelado que estuvo tratando al Príncipe durante dos meses más o menos y que este le envió una nota agradeciéndole sus servicios y con un cheque por el pago de los mismos.