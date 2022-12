En los últimos días, ha sonado con fuerza dentro del universo 2.0 un nombre en especial. Este no es otro que el de Elena Huelva, una joven que, con tan solo 20 años, se ha conseguido convertir en todo un referente contra el cáncer al llevar cuatro años luchando contra él. Una andadura en la que la han acompañado tanto sus familiares como algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como por ejemplo los de Aitana, Manuel Carrasco, o Sara Carbonero, entre otros, que no han dudado en hacer hueco en sus respectivas agendas para dar fuerza a la influencer en esta durísima andadura vital.

Era hace tan solo unas horas cuando Elena acaparaba toda la atención de su cuenta de Instagram al anunciar que los médicos pertinentes le habían diagnosticado una enfermedad en la tráquea. No obstante, y lejos de apaciguar sus ánimos, la joven ha permanecido más enérgica que nunca y no ha dudado en hacer público un vídeo explicativo que ya se ha convertido en toda una lección de vida: “Es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero. Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre”. Unas durísimas palabras por las que, en cuestión de instantes, el tablón de la influencer se ha llenado de comentarios alentadores por parte de ciudadanos de a pie y de celebrities de toda índole.

Pero, ¿quién es realmente Elena Huelva? Pese a haber hecho saltar las alarmas con su último comunicado, esta joven lleva mucho tiempo haciendo de sus redes sociales su principal diario a la hora de explicar cómo se siente en su lucha contra el cáncer. Un testimonio que ha conmovido a una gran parte del panorama nacional, contando ya con más de 600 mil seguidores en Instagram que intentan alentarla aunque haya adversidades de por medio. Gracias a su sinceridad, su dulzura y su espontaneidad, Elena ha conseguido formar parte de algunos de los eventos más destacados dentro de nuestras fronteras. Uno de ellos tuvo lugar recientemente con motivo del estreno de La Última, serie protagonizada por su ídolo y gran amiga, Aitana.

Con el único objetivo de exprimir al máximo cada segundo de su vida, Huelva también ha aprovechado, cuando su salud se lo ha permitido, para hacer las maletas y viajar a algunos de los destinos más emblemáticos del planeta, como por ejemplo París, ciudad en la que también pudo visitar Disneyland para poco a poco ir cumpliendo sueños mientras prepara los que están por venir.