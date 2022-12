Poco a poco, Sara Carbonero va retomando su rutina. La periodista era intervenida de manera urgente el pasado 21 de noviembre en la madrileña Clínica Universidad de Navarra, a la que acudió para una revisión rutinaria. Una semana más tarde, la comunicadora recibía el alta hospitalaria y no dudaba en ser ella misma la que publicaba un vídeo en las redes sociales en el que daba las gracias por todos los mensajes de apoyo y de cariño que ha recibido a lo largo de estos días complicados, en los que ha estado rodeada de sus seres queridos. «Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me llenan de energía para seguir adelante», escribía la periodista.

Su madre, su hermana Irene y su amiga Isabel Jiménez han estado todo el tiempo al lado de la manchega. A quien no se ha visto es a su pareja, Nacho Taboada, que ha preferido permanecer en un discreto segundo plano, aunque se sabe que ha estado muy pendiente de su estado y su evolución. Este mismo domingo, coincidiendo con el comienzo del puente de la Constitución, era el músico el que acompañaba a Sara Carbonero a visitar a su amiga Isabel Jiménez. A pesar de que desde que se conociera su romance la pareja ha mantenido una actitud discreta, ya no se esconde. Aún así, no han hecho declaraciones sobre su romance y prefieren dedicarse mensajes indirectos a través de las redes sociales, como las palabras que la propia Sara escribió hace unos días, en clara referencia al músico: «el afán de una mano que te sujeta fuerte mientras te toca los acordes de guitarra de tu canción preferida para dormirte».

Más allá de su madre y su hermana, para Sara Carbonero, Isabel Jiménez es una de las personas más importantes de su vida. Las dos periodistas se conocieron hace más de una década, cuando coincidieron en su etapa en Informativos de Mediaset y, desde entonces, se han vuelto inseparables. De hecho, ni siquiera el traslado de Sara Carbonero a Oporto junto a su familia enfrió su relación, sino todo lo contrario, las dos amigas emprendieron una aventura empresarial con la marca Slow Love que hoy en día sigue viva.

La visita de Sara Carbonero y Nacho Taboada a Isabel Jiménez ha tenido lugar el mismo día en el que Elena Huelva, con la que la periodista mantiene una especial amistad, ha confirmado que su estado ha empeorado. La joven, que se ha convertido en los últimos años en todo un símbolo de resiliencia y un adalid de la lucha contra el cáncer, ha compartido en su perfil un mensaje en el que ha anunciado que su estado es peor.

«Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar», ha dicho Elena en un vídeo que ha generado multitud de reacciones.