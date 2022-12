De Isabel Jiménez a Raquel Perera: los grandes apoyos de Sara Carbonero en su nuevo revés

Si uno hace el ejercicio de buscar la palabra amistad en el diccionario, éste arroja que se trata de la «relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia». Sin embargo, en el caso de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, esto se queda corto. Son algo más que amigas ya que la vida las unió hace más de una década, momento en el que puede que ignorasen la cantidad de momentos juntas que iban a experimentar. Lo positivo y lo negativo, todo suma para estas socias que se han hecho comadres -como se llaman entre ellas- y que no imaginan la vida sin su extraordinario vínculo. Pero no es ni mucho menos la única gran amiga de la que puede presumir la periodista.

Si algo ha demostrado Sara Carbonero a sus amigas es lealtad. Y eso que no lo ha tenido fácil ya que ha estado varios años viviendo alejadas de su núcleo mientras estuvo en Oporto. Nunca las ha dejado de lado y por eso sus colegas le devuelven ese cariño cuando más lo necesita. Por ejemplo, ahora que ha tenido que volver a operarse. Lo que en un momento parecía una revisión oncológica rutinaria terminó en la camilla de un quirófano. Prácticamente desde el minuto 1, Isabel Jiménez no se ha separado de ella, salvo cuando le ha tocado cumplir con sus compromisos profesionales en Telecinco. Además, se ha convertido en portavoz del estado de salud de su amiga. Por ejemplo, le dijo a Marta López que «Sara está bien, estate tranquila».

Raquel Perera es otra de las mujeres que ha estado más cerca de Sara Carbonero en los últimos meses. Han hecho planes juntas, como acudir al concierto de Vanesa Martín -amiga de ambas- o escaparse a Cádiz para disfrutar del agradable clima e inmensas playas gaditanas. La ex de Alejandro Sanz y la manchega han formado un tándem inseparable. El pasado verano se fueron de vacaciones juntas a Zahara de los Atunes, en compañía de sus hijos, durante la primera quincena de agosto.

Vicky Marcos también forma parte del grupo íntimo de la ex de Iker Casillas. Es su estilista favorita. A ella le encomienda tanto su maquillaje como su peinado. Han compartido juntas celebraciones de cumpleaños, viajes e incluso se dice que Sara conoció a Kiki Morente por Vicky, que está casada con un percusionista primo del cantaor flamenco.

La mencionada escapada a Cádiz que protagonizó Sara Carbonero hace meses sirvió para conocer a sus mejores amigas. Al margen de las mencionadas hay que destacar también a La Flaka, Marta Girón, Mariola Orellana, la cantante Vanesa Martín, así como el infatigable apoyo de su hermana, Irene Carbonero, que es otra de las personas, junto a su madre, que no se despega de la comunicadora en este nuevo revés que le ha propinado la vida.