Llegó el día. Después de poner punto y final a diez años de relación y cuatro de matrimonio con José Ortega Cano (68) el pasado mes de octubre, Ana María Aldón (45) ha iniciado este martes la mudanza al que será su nuevo hogar separada del torero.

Se trata de un amplio chalet de dos pisos en El Casar, Guadalajara, por el que se ha desembolsado 250.000 mil euros. El domicilio se encuentra a tan solo 55 kilómetros de la capital española, y a 20 minutos de la casa que hasta ahora, compartía con el diestro. «He encontrado lo que me puedo permitir. Y tampoco puedo sacar al niño de donde vive y meterlo en una jaula. Tengo ganas de empezar de nuevo con un hogar mío», explicaba la diseñadora el pasado 17 de noviembre frente a las cámaras de Gtres.

Y dicho y hecho. Desde primera hora de la mañana, la colaboradora de Fiesta se ha dejado ver por las inmediaciones de su nueva casa junto a su representante e insaperable nuevo amigo, Fernando Pinilla, que ha ayudado a la diseñadora a organizar las furgonetas que iban llegando con sus nuevas adquisiones, así como las pertenencias que la gaditana se ha podido traer de la casa que compartía con José Ortega Cano; entre las que había un colchón de matrimonio, y otro más pequeño, además de algunos muebles envueltos con mantas para evitar que se dañaran durante el transporte, y cajas de herramientas para su montaje.

Pese a que en un primer momento las informaciones apuntaron a que el torero debía hacerse cargo de parte de los gastos de la nueva morada de Aldón, porque no recibiría pensión compensatoria, fue ella misma la que se encargó de desmentirlo en el programa presentado por Emma García (49), donde colabora habitualmente. «Mi ex marido no me va a ayudar con el alquiler. No quiero nada para mí, pero sí que colabore económicamente en la manutención de nuestro hijo. En eso estamos de acuerdo los dos. Tengo dos manos y puedo valerme por mi misma», dijo la sanluqueña.

El nuevo frente abierto de Ana María Aldón

La mudanza llega escasos días después de que Ana María Aldón protagonizara un brutal enfrentamiento en directo con su ya ex cuñada, Mari Carmen, tras la regresión por hipnosis en la que la colaboradora confesó que se había sentido sola después del nacimiento del hijo que tiene en común con Ortega Cano.

«Yo la respeto y la respeto siempre, jamás hablaré de ella, pero ya está bien. Nos hemos dedicado a trabajar y a luchar por la familia y no tengo por qué estar cada semana involucrada ahí. Yo jamás he hablado de ella. Yo eso lo dije, no me escondo, pero lo que dije es que estaba manchado el nombre de la familia y no iba a intervenir en directo», expresó Mari Carmen.

Unas palabras que Ana María quiso puntualizar: «Yo no he hablado de familia de Ortega Cano, sino de mi familia, de la que tengo con mi marido», dijo. «Yo no estoy tirando el apellido de tu familia por los suelos. Habla todo el mundo y no desde que estoy yo, de antes. Ha hablado tu hermana, el nieto de tu hermana y la madre que los parió, coño», añadió la ex Superviente.