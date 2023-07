El nombre de Bertín Osborne está en boca de todos y el artista ha emitido un comunicado en sus redes sociales para dejar claro qué está pasando. Lo primero que ha hecho ha sido dar la cara por Gabriela Guillén, madre de su nuevo hijo. Ha reconocido que esto «no estaba previsto», pero ha dado la cara por ella porque hay rumores que no se corresponden con la realidad. Bertín ha señalado directamente a María Patiño, quien ha asegurado que tiene en su poder un testimonio explosivo.

María Patiño promete haber descubierto una relación paralela que supuestamente Bertín Osborne mantuvo al mismo tiempo que salía con Gabriela Guillén. El cantante lo ha negado y ha reconocido estar molesto porque conoce personalmente a María. No entiende que no le haya llamado y le ha mandado un mensaje muy claro.

«Ahora dice María que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. María, te habrán engañado y habrás pagado por una noticia que es mentira. Yo no he estado con nadie más y es que además es increíble que te la puedan colar de esa manera. A lo mejor ha sido hace un año o a lo mejor se lo han inventado o a lo mejor es la hermana de un amigo mío, no lo sé, pero es mentira». También ha aprovechado para aclarar en qué punto se encuentra su relación con Gabriela.

Bertín Osborne devsela si sigue con Gabriela Guillén

Bertín ha recordado que la madre de su hijo necesita tranquilidad y ha pedido que le den un respiro porque ya está todo contado. Lo que quedaba por decir lo ha dicho él en un vídeo que ha publicado en su Instagram. «En estos momentos estamos distanciados», reconoce. Después ha aclarado que en el pasado sí fueron novios, por eso no quiere que nadie hable de esta relación en tono despectivo.

«No es verdad que Gabriela me haya querido cazar, las relaciones son de dos y yo tengo ya más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie ni me engaña nadie, las relaciones son de dos. Ella no ha querido cazarme a mí para nada, no ha sido una aventura. Ha sido una relación». El cantante ha puesto las cartas sobre la mesa y ha admitido que está dolido y molesto.

«Es estupenda y fantástica»

El exmarido de Fabiola Martínez ha dado la cara por Gabriela Guillén y ha aclarado que en ningún momento se ha sentido engañado por ella, todo lo contrario. Recuerda que él es adulto y que en todo momento sabía lo que estaba haciendo, a pesar de que no entrara en sus planes volver a ser padre.

«Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica porque ella es estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis, consecuencias y ella y no yo habíamos previsto», admite. Después ha explicado que no volverá a hablar del tema si la situación sigue así porque hay mucha tensión en el ambiente.