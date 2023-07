Nadie lo esperaba, pero de un momento a otro Gabriela Guillén se ha convertido en el rostro más cotizado de la crónica social. Cuando salió a la luz su relación con Bertín Osborne pocos apostaron por ella, pero ha demostrado estar a la altura. Una conocida revista anunció que estaba embarazada de Bertín y no ha tenido más remedio que dar una serie de explicaciones. En un primer momento aseguró que no iba a hablar de su vida privada, pero no ha tenido más remedio que cambiar de hoja de ruta.

Gabriela ha atendido a los medios de forma educada, pero ha lanzado una petición porque en estos momentos no puede ponerse nerviosa. Explica que no está acostumbrada a ser objetivo de los paparazzi y recuerda que está embarazada, por eso necesita tranquilidad. Ha estado comiendo en el restaurante Don Giovanni y ha sido amable con los reporteros que le estaban esperando en la puerta. Eso sí, ha dejado claro que no tenía nada más que decir porque ya lo ha contado todo.

Gabriela Guillén da un paso adelante

“No voy a hablar de mi vida privada”, dijo la empresaria cuando salió a la luz que estaba esperando un hijo de Bertín Osborne. El problema es que los rumores fueron en aumento y no tuvo más remedio que pasar a la acción y dar una entrevista en televisión. Eligió Telecinco, concretamente el programa ‘Así es la vida’ y lo primero que hizo fue dejar sus intenciones claras. Aseguró que nunca ha pretendido ser novia de Bertín. Mantenían una relación “sin etiquetas” y hasta que no ha pasado esto no había nada serio. Ahora tiene que replantearse todo.

Gabriela Guillén saliendo de un restaurante / GTRES

Gabriela Guillén se ha molestado con Bertín, quien ha definido lo que ha pasado como “un accidente”. El cantante habló con la periodista Beatriz Cortázar y le dijo que el bebé no era “ni buscado ni deseado”. Como era de esperar, estas palabras no le han sentado bien a la empresaria, quien ha lanzado una respuesta contundente en ‘Así es la vida’. Cree que su “amigo especial” se ha equivocado, pero tampoco le ha pedido ayuda. “En este momento no me siento acompañada”, comentó al respecto.

La petición de Gabriela

La madre del nuevo hijo de Bertín se ha sincerado y asegura que ya no tiene nada nuevo que contar, así que pretende retirarse a un segundo plano. En su última aparición ha recordado que está esperando un bebé y que la presión no le viene bien, por eso ha pedido que le den un respiro. La tregua no durará mucho porque Fabiola Martínez ha entrado en la ecuación. ¿Hay diferencias entre la exmujer de Bertín y Gabriela? Sí, pero Fabiola asegura que hará todo lo posible para que el bebé tenga relación con sus hijos porque no dejan de ser hermanos.

Fabiola Martínez deja clara su postura

Fabiola ha hablado de este tema en ‘Y ahora Sonsoles’. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que conoce a Gabriela en persona porque estuvieron juntas en una fiesta de forma casual. Sin embargo, ella no reparó en su presencia porque “no la tenía en el radar”. No quiere entrar en ninguna guerra. Asegura que no tiene motivos para enfrentarse a ella, al contrario. Con el paso del tiempo no tendrán más remedio que llevarse bien.