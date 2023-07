Bertín Osborne será padre, sus hijas no han dudado en lanzar unas durísimas palabras sobre la etapa que está a punto de empezar junto a su pareja. La noticia llegaba de forma inesperada, no solo a los novios, Gabriela Guillén y Bertín Osborne, sino a toda su familia y país entero. La pareja hace solo unos meses que empezó su relación y Bertín ya es padre de familia numerosa, a sus 69 años. La nueva paternidad de Bertín Osborne ha desatado una oleada de críticas, antes de que sus hijas le lanzasen unas duras palabras.

Estas son las durísimas palabras de las hijas de Bertín Osborne sobre su paternidad

Esradio ha sido uno de los primeros medios en los que Bertín Osborne ha hablado alto y claro sobre su nueva paternidad. Tal como el mismo ha reconocido: “No somos irresponsables ni Gabriela ni yo, ha pasado lo que les pasa a muchos por lo que sea, pero no por falta de responsabilidad». A lo que ha añadido que: «Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre y eso es lo que creo que tengo que hacer por justicia y ética».

Un hombre como él no ha dudado en dar la cara ante lo sucedido. Una noticia que ha generado una oleada de críticas. La vida privada de este profesional ha salido a la luz, como también una relación de menos de un año con la que será la madre de su hijo. Ante tal situación, el ex de Fabiola Martínez ha decidido hablar bien claro, para no dejar ninguna duda al respecto.

Las que también han hablado han sido sus hijas. Eugenia Osborne lo tiene claro: “He venido con mucha fuerza, hoy toca celebrar y estoy tranquila y muy bien (…) Ya habéis escuchado lo que han dicho los protagonistas y yo no voy a decir nada. Ya habéis escuchado a mi padre, habéis escuchado también a Gaby y ya está, yo no voy a hacer comentarios».

Eugenia apoya al 100% a su padre y recuerda también las palabras de alguien muy especial: «un bebé siempre es una alegría, eso lo decía mi madre siempre». Con el que su nuevo hermano seguro que llenará de alegría una casa a la que se le espera. Pese a que quizás no estuviera en sus planes, será un bebé que recibirá todo el amor del mundo.