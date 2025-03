El próximo mes de septiembre, se cumplirán seis años de la boda entre Feliciano López y Sandra Gago. Fruto de su relación, el matrimonio ha tenido dos hijos: Darío, que el pasado mes de enero cumplía 4 años, y Marco, de 1.

A principios del 2018, solo meses antes de su paso por el altar, salían a la luz las primeras imágenes del tenista y la modelo en actitud cariñosa. Poco tiempo después, fue el de Toledo el que compartía la primera instantánea con su actual mujer en un enclave vinícola. Además, aprovechaba para declararle su amor públicamente: «Contigo siempre».

Desde hace más de un lustro, el compañero de profesión de Rafa Nadal se ha quitado la etiqueta de soltero de oro para compartir su vida con la madre de sus dos vástagos.

Todas las parejas de Feliciano López

Antes de conocer a la mujer con la que ampliaría su familia, Feliciano López había estado anteriormente con otras mujeres conocidas. Entre ellas, María José Suárez, que recientemente desveló que su ruptura con el tenista retirado le costó superarlo. Aunque hoy en día la relación con la que fuera Miss España es cordial, no siempre fue así, ya que no pusieron fin a su historia en buenos términos. La ex novia de Álvaro, antes de romper con el de Castilla-La Mancha, aseguró haber sufrido un aborto. Una triste pérdida de la que el marido de Sandra Gago dudó.

Feliciano López y Jessica Bueno mantuvieron un affaire cuando la modelo tenía 19 años. (FOTO: GTRES)

Además de relaciones sentimentales estables y públicas, antes de su primera boda, el deportista fue fotografiado con Alejandra, la hermana de Joaquín Prat, en el año 2010 tras conocerse durante un campeonato de golf y a la que estuvo conociendo durante cuatro meses.

Jessica Bueno, que recientemente ha puesto fin a su relación con Luitingo, también forma parte del currículum amoroso del de Toledo. Tenía entonces 19 años cuando la modelo tuvo un fugaz romance con el tenista, que poco tiempo después fue visto con la periodista Nira Juanco en el aeropuerto de Niza.

Entre las conquistas del actual marido de Sandra Gago también se encuentra una de las actrices españolas con mayor reconocimiento internacional: Úrsula Corberó, con la que fue visto en el 2012 en su tierra natal.

Su tormentoso divorcio con Alba Carrillo

A principios del 2013, Alba Carrillo (tras romper con Fonsi Nieto, el padre de su hijo) era vista con Feliciano, con el que pasaría por el altar dos años después de sus primeras imágenes juntos. Una mediática boda en el Alcázar de Toledo a la que acudieron muchos rostros VIP de la talla de Loles León o Ana Boyer.

Un año después de su enlace matrimonial, el tenista retirado era visto en Estados Unidos con una desconocida mujer saliendo de una discoteca de Miami. Unas imágenes que alertaron a la tertuliana de D Corazón y que supuso su divorcio. «Feliciano me ha pedido el divorcio de manera fría y distante. Me casé enamoradísima y sigo enamorada, no doy crédito; estoy sufriendo mucho», dijo en una entrevista en Hola.

Feliciano López y Alba Carrillo pasaron por el altar en 2015 y, tres años después, firmaron el divorcio. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, tardaron dos años en llegar a un acuerdo de divorcio ya que Carrillo pidió una indemnización de casi dos millones de euros. Una cifra que fue inferior a la que había pedido al casarse en régimen de bienes gananciales, aunque seis meses después de su boda, él le hizo firmar una separación de bienes con una cláusula especial de carácter retroactivo.