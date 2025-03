Elena Furiase y Ana de Armas, ¿en qué punto se encuentra su amistad?

La amistad de Elena Furiase y Ana de Armas se remonta al año 2007. Las actrices coincidían en el rodaje de El Internado, la serie que les daba a conocer a una nueva generación de intérpretes, como a Martiño Rivas, Yon González o Blanca Suárez. Hace casi veinte años del fin de la producción emitida por Antena tres y la vida de todos sus protagonistas es actualmente muy diferente a la de sus comienzos. No obstante, a lo largo del tiempo se han mantenido varias amistades, como la de la hija de Lolita Flores con la protagonista de Blonde.

Así es la amistad a distancia entre Elena Furiase y Ana de Armas

Desde hace varios años, Ana de Armas vive mayoritariamente en Estados Unidos, donde ha despegado su carrera tras ponerse en la piel, entre otros papeles, de Marilyn Monroe. Un reto profesional por el que estuvo nominada a un Oscar y por el que recibió la felicitación de muchos de sus compañeros de profesión.

Su mudanza a la otra punta del mundo, supone que venga a España en contadas ocasiones y que su agenda sea más limitada para ver a familiares u amigos. De hecho, la última vez que la hija de Lolita Flores ha dejado constancia un reencuentro con de Armas fue el pasado 2019 y que coincidió con el primer cumpleaños del primogénito en común de Furiase con Gonzalo Sierra. «Reencuentros… Gracias amiga por seguir siendo tú, Ana de Armas, y una vez más por hacer el esfuerzo de venir y así poder disfrutar de ti. Aquí no salimos todos los que estábamos, pero es un bonito resumen», escribió la sobrina de la intérprete de No Dudaría.

A pesar de la distancia que las separa, gracias a los teléfonos móviles, las actrices pueden estar conectadas, inclusive a través de redes sociales, donde se siguen mutuamente. De hecho, tras nominación de Ana de Armas al Oscar en enero del 2023, la hermana de Guillermo Furiase no dudaba en dedicarle un emotivo mensaje a través de su perfil público: «Ana de Armas, nominada. Ya he hablado con ella, la he felicitado, ya le he dicho que da igual si se lo dan o no, porque está la señora Cate Blanchett ahí empujando fuerte y alguna que otra más, pero está a la altura de todas ellas, a la vista está. ¡Qué emoción! Dios mío. Felicidades, amiga, solo por el esfuerzo».

La última vez que Elena Furiase habló de Ana de Armas

Desde hace varios años que ninguna de las dos comparte un reencuentro entre ellas. La última vez que Furiase habló de su «amiga» fue hace más de un año. Concretamente en los Premios Forqué del 2023. «Está bien, lo que pasa que es mejor que hable ella, aunque yo sepa algo no lo voy a decir, ni para bien ni para mal. Si no la veis es que está trabajando y bien», dijo.