Blanca Suárez reapareció este pasado 24 de febrero para asistir a la 75ª edición de los premios Fotogramas de Plata, cita celebrada en el emblemático Teatro Barceló de Madrid. En el marco de este importante evento, que congregó a numerosos rostros conocidos, la intérprete de series como El Internado, posó en el photocall y, después atendió a los medios de comunicación allí presentes.

Fue entonces cuando se pronunció sobre las declaraciones de su ex, Dani Martín. Y es que, el artista en reiteradas ocasiones ha revelado cómo se terminó su historia de amor con Suárez.

Blanca Suárez posando ante los medios. (Foto: Gtres)

«Intento tener siempre un buen recuerdo de todo lo que me pasa en la vida», indicó la actriz al ser preguntada por su noviazgo con el cantante. «Le deseo lo mejor», añadió. Aunque Blanca Suárez siempre se blinda ante cuestiones relacionadas con su vida personal, esta vez rompió su propia regla, eso sí dejando clara su postura y no dando demasiados detalles del romance que tuvo con Dani Martín.

Blanca Suárez y Dani Martín durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Dani Martín sobre Blanca Suárez

El 2014 fue un año que, sin duda, marcó a Dani Martín y Blanca Suárez. Tanto el cantante como la artista se encontraban en uno de los momentos de mayor éxito de sus respectivas carreras. Él triunfaba con su carrera en solitario y ella había ganado una gran popularidad, entre otras cosas, por su papel de Ainhoa en la mítica serie El Barco, protagonizada con Mario Casas.

Blanca Suárez y Dani Martín durante unas vacaciones en Ibiza. (Foto: Gtres)

El pasado mes de noviembre, Martín se convirtió en el invitado estrella de El Hormiguero, formato en el que habló de su noviazgo con Blanca. «Hubo una relación tuya con otra persona muy conocida que se rompió por la prensa», dijo Pablo Motos, presentador del espacio. «No fue tal cual por la prensa, pero fue una situación tan tensa que no podíamos vivir», contestó el artista con sinceridad. «En aquel momento sufrimos un montón. Dejamos de salir a la calle. Se decían muchas historias y nos seguían 18 coches. Mola ser famoso, pero si te van a seguir 18 coches, prefiero que no y hacer solo música. Llegó a un punto que fue difícil de llevar y éramos jóvenes. Éramos dos personas de éxito en un momento muy bonito, pero que no pudimos ser libres. No me quejo, solo digo que es lo que pasó, ya que hay cosas más complicadas en la vida», añadió.