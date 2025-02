Fotogramas de Plata 2025: de la profesión frustrada de la Reina Letizia al ‘lookazo’ de Blanca Suárez

El Teatro Barceló de Madrid se vistió de gala este lunes, 24 de febrero, para celebrar la 75ª edición de los premios Fotogramas de Plata. Este prestigioso evento, que reconoce lo mejor del cine, la televisión y el teatro en España, no solo destacó por sus galardones, sino también por la deslumbrante alfombra roja que reunió a numerosas celebridades del panorama artístico nacional. Además de los impresionantes estilismos de la noche, este momento previo a la gala dejó momentos memorables y anécdotas inesperadas, como la revelación del actor y humorista Julián López sobre la profesión frustrada de la Reina Letizia, que no dejó indiferente a ninguno de los allí presentes.

Julián López, cabe destacar, fue uno de los asistentes el pasado viernes, 21 de febrero, a la 31ª Muestra de Cine Español de esta localidad con motivo del 40º aniversario de la película de Mario Camus Los Santos Inocentes, basada en la obra de Miguel Delibes. Durante el evento, el actor coincidió con la Reina Letizia, con quien compartió una conversación sobre cine. «Se nota que es una gran cinéfila», afirmó Julián López a su llegada a los Fotogramas de Plata. Pero más allá de su pasión por el séptimo arte, lo que más le sorprendió de la esposa del Rey Felipe VI fue una revelación personal que la Reina le hizo: si no se hubiera dedicado al periodismo, ni se hubiese convertido en Reina, habría elegido el cine como profesión.

Julián López los premios Fotogramas de Plata. (Foto: Gtres)

Para el humorista, este comentario no fue una simple cortesía, sino la prueba de un interés genuino de Doña Letizia por el cine español, algo que, según él, quedó claro en su conversación. «No era algo de cosecha, se notaba que tenía un interés real. Me pareció algo muy bonito», aseguró López. Unas declaraciones que llegaron apenas unas horas después de que viera la luz, precisamente, el último plan privado de los Reyes Felipe y Letizia: una tarde de cine por el centro de Madrid.

Los mejores looks de los premios Fotogramas de Plata

Más allá de lo anterior, repasamos los estilismos más destacados de la noche, que marcaron tendencia y dejaron huella en esta emblemática celebración del cine español. Uno de los más notorios fue el de Blanca Suárez, quien lució un vestido largo que incorporaba una pequeña cola, mangas cortas de estilo farol y un cuello adornado con cuentas metalizadas y perlas. Este detalle aportó un toque de sofisticación al conjunto. Para complementar su look, Blanca optó por unos delicados pendientes de perlas que se asomaban sutilmente entre los mechos sueltos de su recogido.

Blanca Suárez en los premios Fotogramas de Plata. (Foto: Gtres)

También por el negro optó la reconocida actriz Aitana Sánchez-Gijón, que apostó por un look que evocaba la silueta New Look de los años 50. Su vestido presentaba una superposición de tul y tirantes transparentes adornados con perlas, detalles que añadían un aire romántico y sofisticado al conjunto.

Aitana Sánchez-Gijón en los premios Fotogramas de Plata. (Foto: Gtres)

Alejandra Onieva, por su parte, destacó en la alfombra roja con un conjunto de dos piezas en tono verde musgo. La actriz de Alta Mar eligió una blazer de abotonadura cruzada con seis botones, cinturón anudado lateralmente y bolsillos de estilo militar, combinada con pantalones de pata de elefante. En clave beauty, Alejandra optó por un ahumado de ojos en tonos tierra rojizos que realzaban su mirada, mientras que recogió su cabello en una maxi coleta ondulada que caía sobre uno de sus hombros.

Alejandra Onieva en los premios Fotogramas de Plata. (Foto: Gtres)

Nominada a Mejor Actriz de Teatro por 1936, Alba Flores apostó por un look de cuero con efecto encerado que destacó por su acabado brillante y tacto suave. La chaqueta, de corte estructurado y maxisolapa, se extiendía más allá de la cadera, aportando elegancia y modernidad. Los pantalones, de estilo carpenter, añadieron un toque desenfadado y dejaron ver unos zapatos de inspiración masculina con suela gruesa y detalles de tachuelas en la parte trasera.