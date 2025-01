La agenda de la Casa de S.M. el Rey ha vuelto a la normalidad después de unos días muy emotivos marcados por la despedida de la princesa Leonor. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia comenzó su travesía a bordo del buque escuela desde Cádiz el pasado 11 de enero y está ya a punto de hacer su primera parada en Canarias. Sus Majestades estuvieron en la localidad gaditana para despedir a la heredera, en una jornada cargada de momentos emotivos.

Ahora tanto don Felipe como doña Letizia han retomado sus compromisos oficiales. En el caso del monarca ya estuvo el martes en un acto oficial en Madrid, en la ceremonia de clausura de la Conferencia de Embajadores. Doña Letizia ha vuelto a dejarse ver en público el miércoles 15 de enero, en un compromiso en también en la capital.

La vuelta a la agenda de la Reina

Ha sido en torno a las 17:30 cuando ha comenzado el acto. Doña Letizia ha presidido el acto anual de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA). Una cita en la que se ha destacado el papel transformador del cacao. Un producto cultivado, entre otros, por emprendedores apoyados por la FMBBVA en América Latina.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Durante el acto varios emprendedores han compartido sus experiencias personales y han explicado cómo el cacao impulsa el desarrollo económico, social y cultural en sus países. En Colombia, Perú, República Dominicana y Panamá este cultivo es fuente de ingresos para más de 300.000 personas y abre oportunidades para la educación familiar. Además, ha jugado un papel clave en la transición hacia la paz en regiones colombianas afectadas por el conflicto, donde el cultivo de coca ha sido reemplazado por el del cacao, conocido como el fruto de la paz.

El estilismo de la doña Letizia

Para esta cita, la Reina ha elegido nuevamente un elegante vestido de tweed en tonos morados y grises, con manga francesa, cuello cerrado y largo midi. La prenda destaca por sus detalles deshilachados en la cintura y los puños, aportando un toque moderno al conjunto. Este diseño ya lo lució en abril del año pasado, durante la entrega del Premio Cervantes en Alcalá de Henares.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A su llegada, eso sí, doña Letizia ha combatido el frío con un abrigo negro de Mango, que incluye cinturón para ajustar la silueta. Para completar el look, la esposa del Rey Felipe VI ha optado por unos salones negros de ante, de tacón cómodo y adecuados para sus dolencias en los pies. Como complemento, la Reina llevó un bolso negro de Carolina Herrera, el modelo Victoria Insignia Satchel, un diseño que también posee en tono camel.

Sus próximas citas

Ha sido el primer acto oficial de la agenda de la Reina Letizia tras la marcha de la princesa Leonor. La esposa del monarca tiene otro compromiso el jueves 16 por la mañana en Barcelona, en concreto, una visita a la Fundación Dexeus Mujer, donde entregará un premio. En el caso del Rey Felipe VI, cerrará su agenda el viernes con un acto en Madrid.

Si no hay cambios ni sorpresas, los Reyes no verán a su hija mayor hasta que termine su instrucción a bordo del buque escuela. Leonor no va a seguir el mismo plan que sus compañeros, sino que volará a España desde Nueva York para completar su formación a bordo de otras naves de la Armada. Luego volverá a subir al buque escuela para el último tramo de la travesía hasta Ferrol.