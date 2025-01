El buque-escuela Juan Sebastián de Elcano ha sido, desde su botadura en 1927, un emblema de la Armada Española y un referente en la formación de guardiamarinas. A lo largo de casi un siglo, ha surcado los mares con tripulaciones que, además de recibir instrucción naval, han vivido experiencias que marcan profundamente sus vidas. Más allá de los miembros de la familia real, como la princesa Leonor, quien recientemente se ha embarcado en una travesía de seis meses a bordo del Elcano, figuras destacadas de diversos ámbitos también han formado parte de su tripulación. Entre ellos, el empresario Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera o el reconocido chef José Andrés.

‘Colate’ Vallejo-Nágera: una experiencia transformadora

Colate Vallejo-Nágera realizó su servicio militar a bordo del Juan Sebastián de Elcano en 1997. Recientemente, al conocer la noticia del embarque de la princesa Leonor, Colate compartió en sus redes sociales fotografías de aquella época, expresando la emoción que sintió al ver partir al buque con la heredera a bordo. Además, en una entrevista, recordó cómo la despedida de los familiares es uno de los momentos más duros: «Yo lloraba como una Magdalena, ese momento es una angustia porque te vas a lo desconocido. Me ha sorprendido la entereza de la princesa y de los Reyes».

Durante su estancia en el buque, Colate experimentó la convivencia en un espacio reducido y en constante movimiento, lo que requería adaptabilidad y fortaleza mental. «Empiezas a convivir en une espacio muy reducido, bastante peligroso y en constante movimiento. Te tienes que conocer y te tienes que aguantar porque si tienes un problema con alguien…. Además, hay clases sociales, yo estaba abajo del todo. Nosotros tuvimos dos navegaciones de más de 32 días sin pisar tierra. Se comía muy bien los primeros días porque venía comida fresca, pero al final la comida se vuelve muy escasa, en polvo, latas… En el poco espacio que tenías para guardar las cosas, yo guardaba algunos víveres para darte un gustito de vez en cuando».

A pesar de las dificultades, Colate valora esta experiencia como una de las más enriquecedoras de su vida: «Para mí fue la mejor experiencia de mi vida, también la más difícil, donde peor lo pasé, súper duro. Trabajas, no tienes tiempo libre, estás todo el tiempo trabajando».

José Andrés: el inicio de una vocación solidaria

El reconocido chef José Andrés también tiene una conexión profunda con el Juan Sebastián de Elcano. En 1989, durante su servicio militar, fue destinado al buque como ayudante de cocina. Esta experiencia, según ha expresado en múltiples ocasiones, fue determinante en su vida. «Me cambió la vida (…) No fui un chico de escuela, no aprendía de las formas más tradicionales. Empecé a cocinar muy joven y lo mejor que me pudo pasar es que me tocara hacer el servicio militar con la Armada y tuve la gran suerte de que me tocara servir en el Juan Sebastián de Elcano. Lo que he conseguido en la vida se lo debo en gran parte a la Armada. Respeto, honor y sacrificio, ayudar siempre al prójimo», relataba en 2019.

Que enorme satisfacción recibir ayer al @chefjoseandres en el Buque Escuela #JuanSebastiánDeElcano

José Andrés se embarcó por 1ª vez en este buque hace 35 años y ha vuelto en varias ocasiones desde entonces.

José, gracias por tu profundo cariño a la Armada.#SomosLaArmada🇪🇸⚓ pic.twitter.com/vN7XD884UH — Armada (@Armada_esp) July 24, 2024

En julio de 2024, José Andrés tuvo la oportunidad de regresar al Elcano, 35 años después de su primera travesía. Durante esta visita, compartió con la tripulación sus recuerdos y experiencias, destacando la importancia de los valores aprendidos a bordo. Su paso por el buque no solo consolidó su pasión por la cocina, sino que también sembró lo que posteriormente se reflejaría en su labor filantrópica a través de World Central Kitchen, organización dedicada a proporcionar alimentos en zonas de desastre.