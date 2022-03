El chef José Andrés, uno de los héroes de Ucrania con su ‘World Central Kitchen’

Si algo caracteriza al chef José Andrés, es su implicación con los distintos problemas sociales que día a día azotan al mundo. Aprovechando su pasión por los fogones, el cocinero se ha trasladado a algunos de los lugares más devastados del planeta por distintas circunstancias para abastecerles por medio de donaciones y de alimentos. Este ha sido el caso de Ucrania, debilitada y cada vez con menos recursos de todo tipo en plena guerra con Rusia.

En un momento tan convulso para el país presidido por Zelenski, José Andrés no ha dudado en coger su equipaje y poner rumbo a la frontera entre Ucrania y Polonia con el objetivo de entregar comida a todo aquel que la necesite: “Gente del mundo, al igual que vosotros estoy angustiado viendo cómo atacan a Ucrania. Debemos unirnos para hacer el bien”, escribía el chef a través de su Twitter, donde también ha publicado un vídeo ya en tierra hostil: “En un momento en el que deberíamos estar celebrando la vida, aquí hay personas que creen que son mejores que nadie. Es el momento de que empecemos a alzar nuestras voces cada vez que veamos acciones que no están justificadas”, comenzaba explicando en la grabación. Y es que, tanto él como su organización, World Central Kitchen, se han desplazado a la ciudad de Medyka al ver cómo esta guerra está dejando “muertes a su paso y familias sufriendo”.

Más allá de los alimentos que puedan cocinar para abastecer a los refugiados ucranianos, José Andrés ha asegurado estar “intentando aprender cómo ayudar” en los distintos países afectados, confesando haber llegado también a Rumanía con su labor humanitaria: “Ayudaremos también con dinero a los cocineros que ya están proporcionando comidas en la frontera para asegurarnos de que el dinero no es un problema para poder ayudar a la gente”, apuntaba, dejando claro que, en momentos como este, “tenemos que ser uno”. Algo que están cumpliendo desde la organización a rajatabla, ya que, en tan solo 18 horas, han conseguido repartir 4.000 comidas calientes en la frontera ucraniana.

Completamente conmocionado por todo lo que está viviendo, el de Mieres no ha dejado de publicar en sus redes sociales las novedades sobre la situación de Ucrania, confirmando que “no deja de llegar gente desde la frontera” huyendo de su país natal para dar comienzo a un futuro más esperanzador en otros países de la Unión Europea. Y entre tanto, José Andrés está intentando “aumentar exponencialmente” el número de comidas que otorga a los refugiados y animando a colaborar a todo aquel que quiera hacerlo.

We are all Ukrainians right now 🇺🇦 It’s been a long day…but before I go to sleep here’s my message to you… #ChefsForUkraine pic.twitter.com/cumv3NwfUF

— José Andrés (@chefjoseandres) March 1, 2022