El chef José Andrés donará el dinero del premio Princesa de Asturias a la isla de La Palma

Fue el pasado mes de junio cuando se conocía el nombre de los galardonados en los próximos Premios de la Fundación Princesa de Asturias, entre los que destacaba el nombre del chef José Andrés. El cocinero, que reside en Estados Unidos desde hace casi tres décadas, viajará este viernes hasta Asturias para recoger el premio a la Concordia 2021, que también le pertenece a su ONG World Central Kitchen (WCK), encargada de proporcionar comida a personas que viven en lugares de todo el mundo afectados por desastres naturales.

Una labor que ahora es reconocida y de la cual se han beneficiado miles de damnificados en emergencias sociales y alimentarias, como por ejemplo los perjudicados por el terremoto de Haití de 2010, los del huracán María en Puerto Rico en el año 2017 o más recientemente los habitantes de La Palma que se han visto afectados por el volcán Cumbre Vieja. Precisamente los canarios son los últimos beneficiados de la generosidad del asturiano que acaba de anunciar que donará el importe del Premio Princesa de Asturias, con la cantidad duplicada, a los damnificados por el volcán. Para ello no ha dudado en hacer uso de su patrimonio y el de su esposa, la gaditana Patricia Fernández de la Cruz.

Tomorrow marks a month since the Cumbre Vieja volcano erupted in La Palma. As lava & ash continue to pose challenges, WCK is providing daily meals to evacuated residents, shelters & first responders. To date, we have served over 27,000 comforting meals & we’re still cooking. pic.twitter.com/U3ak60DeeD

— World Central Kitchen (@WCKitchen) October 18, 2021