El 20 de julio siempre será un día inolvidable para el millonario Jeff Bezos. Y no solo por haber cumplido su sueño de viajar al espacio, sino también por la sorprendente acción que realizó nada más tomar tierra donde le esperaban familiares, admiradores y dos de las personas más influyentes de los últimos tiempos, el chef José Andrés y al abogado Van Jones, activista por los derechos civiles, defensor del medio ambiente y fundador de la organización Dream Corps.

Fue una auténtica sorpresa que, nada más regresar, el fundador de Amazon anunciaba la creación de un nuevo galardón de carácter filantrópico: el Premio al Coraje y al Civismo. Un reconocimiento con el que se valora a las personas que están trabajando en solucionar problemas a nivel global y que ha supuesto la donación de 85 millones de euros (100 millones de dólares). Esta ha sido la cantidad que han recibido cada uno de los dos premiados que, en el caso del cocinero español, ha ido a parar a su ONG World Central Kitchen.

Después de estrenar su compañía de transporte aeroespacial, Blue Origin, el empresario emocionó a todos los allí presentes cuando explicó que con este gesto quería contribuir a la labor solidaria que realiza el chef a través de su fundación. Una organización sin ánimo de lucro con la que brinda apoyo y alimento a personas afectadas por desastres en todo el mundo. «Pueden destinarlo a sus propios proyectos o pueden compartir su riqueza. Todo depende de ellos», dijo Bezos.

«Lo menos que podemos hacer es estar cerca de quienes lo necesitan cuando las cosas se ponen difíciles», dijo el afamado chef tras recibir, muy emocionado, el galardón. «El premio en sí mismo no puede alimentar al mundo por sí solo. Pero este es el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros que nos permitirá pensar más allá del próximo huracán en los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos», explicó después en un comunicado.

To the people of the world making food a bright light in dark times: thank you from the bottom of my heart. No single donation or gesture by itself can end hunger. But today we write a new chapter—no action too small, no idea too bold, no problem too big for us to solve together. pic.twitter.com/QPsnkIaQXU

— José Andrés (@chefjoseandres) July 21, 2021