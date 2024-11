Después de cuatro años de parón, Dani Martín ha regresado a la esfera pública. Y no de cualquier manera. El mítico cantante de El canto del loco ha vuelto lanzando un nuevo disco titulado El último día de nuestras vidas. Se trata de un álbum de diez canciones, que, tal y como él mismo ha escrito en sus redes sociales, representan su necesidad «de vivir el presente real cada vez más a fuego».

Con motivo de la promoción de su último trabajo, Dani Martín visitará este 28 de noviembre El Hormiguero y, más allá de hablar sobre el contenido de sus nuevas canciones, lo más probable es que también se pronuncie sobre el interés que ha generado durante todo este tiempo su impactante pérdida de peso. Y es que la retirada profesional que ha protagonizado en los últimos años también ha estado muy ligada a ciertas especulaciones sobre su salud.

¿Cuánto ha adelgazado Dani Martín?

Después del verano de 2023, el artista se subió a la báscula y descubrió que pesaba 94.7 kilos. En ese momento, decidió cambiar su estilo de vida: «Nunca había llegado a los 90, así que me encerré en casa, dejé de beber alcohol y me puse a comer sano. Mucho. Hice una dieta antiinflamatoria», confesó para El País. En este mismo medio, señaló que perdió 31 kilos. «Hay gente que le sienta mejor el alcohol y hay a gente que le sienta peor; a mí no me sienta del todo bien. Y ahora soy mucho más feliz», sentenciaba.

¿Qué le pasó a la hermana de Dani Martín?

Dani Martín comenzó su carrera artística como actor, apareciendo en series como Al salir de clase, Los Hombres de Paco o El Comisario. Sin embargo, con el paso de los años, consiguió hacerse un hueco en el mundo de la música formando El Canto del Loco junto a su primo David Otero, Chema Ruiz y Jandro Velázquez. El éxito fue arrollador y lograron varios reconocimientos en la industria que a día de hoy siguen siendo recordados. Sin embargo, en 2009, la vida de Dani Martín recibió un duro golpe: el repentino fallecimiento de su hermana. Tenía 35 años e inesperadamente sufrió un infarto cerebral. Desde entonces, la vida del cantante nunca ha sido la misma.

Los problemas de salud mental de Dani Martín

Además de la pérdida de su hermana, Dani Martín también se ha enfrentado a otros graves problemas relacionados con la salud mental. De hecho, en más de una ocasión, ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la terapia psiquiátrica. A través de las redes sociales, mencionó que comenzó a acudir al psiquiatra tras un ataque de pánico y que estas consultas le han ayudado a gestionar mejor sus emociones, describiéndolas como un «gimnasio para la mente». De hecho, valoró esas sesiones como un espacio de autoconocimiento y equilibrio emocional, alentando a otros a buscar ayuda cuando la necesiten.