La mascarilla de biocolágeno que usa Blanca Suárez para conseguir el deseado ‘efecto glow’

Siempre nos quedamos con la boca abierta viendo como las famosas más laureadas deslumbran en alfombras rojas y en cada publicación de Instagram. Nos fijamos, también, en sus pieles perfectas, como esculpidas en porcelana. Y ya sabemos que lograr un efecto ‘buena cara’ no es magia, es ciencia. Detrás de ese aspecto de «perfecta todo el tiempo» hay muchas horas de cuidados, trucos de belleza y rituales diarios que las famosas siguen a rajatabla. Blanca Suárez, por ejemplo, tiene unos rituales de cuidado facial que son todo un must para conseguir una piel deslumbrante y saludable, y hoy, te los vamos a contar para que puedas brillar igual que ella.

Lo primero, y más importante, es hidratar la piel. Y aunque este consejo parece el más básico, es, sin lugar a dudas, el más fundamental. No hay fórmula secreta para una piel radiante si no partimos de la base de que una piel hidratada es una piel feliz. Blanca lo tiene claro y así lo compartió en una entrevista con revista Elle hace un tiempo: «Por la mañana me lavo bien la cara y me aplico una crema hidratante. Después de trabajar, lo primero que hago al llegar a casa es desmaquillarme y ponerme una hidratante especial para pieles sensibles.» ¡Y ojo! No olvidemos que esto lo hace de forma mecánica, casi como un ritual sagrado, porque, como bien sabe, maquillarse todos los días puede ser perjudicial para la piel a largo plazo.

Blanca Suárez en sus redes sociales, luciendo una piel perfecta. (Foto: Instagram)

Sin embargo, el truco que realmente marca la diferencia en su rutina de belleza es el famoso ‘efecto glow’. Este término de moda hace referencia a esa piel equilibrada, ni seca ni grasa, sino hidratada y saludable, que refleja luz de manera natural y resplandece de forma impecable. ¡Lo que todas soñamos tener! ¿Y cómo lo consigue Blanca? Nada de fórmulas complicadas, ella confiesa que su secreto está en el uso de una mascarilla de biocolágeno. Este ingrediente milagroso tiene un efecto hidratante mucho más potente que el ácido hialurónico común, lo que asegura una piel más jugosa, fresca y, sobre todo, con ese brillo saludable que todos deseamos.

La actriz subió a sus historias de Instagram una foto con una mascarilla puesta. Fue entonces cuando decidimos consultar con una experta en estética para conocer los secretos de esta mascarilla que tanto a dado que hablar.

El secreto de Blanca Suárez para una piel radiante: mascarilla de biocolágeno. (Foto: Instagram)

Verónica Merino, experta en estética avanzada de Dermoestética & Bienestar Luxury, nos contó todo lo que necesitamos saber sobre este tipo de mascarillas, que están revolucionando el mundo de la belleza. Según Verónica, sus clientes no dejan de pedirlas porque ofrecen beneficios inmediatos y duraderos. «Estas mascarillas son para reducir las arrugas, líneas de expresión, y también para prevenir los signos del envejecimiento. Además, son perfectas para combatir la flacidez facial y ayudan a reducir marcas de acné gracias a sus propiedades cicatrizantes», explica Merino.

Apta para todos los bolsillos

Si te preguntas cómo conseguir un efecto glow de forma efectiva, Verónica nos da la clave: «Es muy importante que la mascarilla se aplique después de una rutina de cuidado de la piel que incluya limpiador facial, tónico y un exfoliante suave. Luego, aplicamos la mascarilla y la dejamos secar entre 3 y 4 horas hasta que se vuelva transparente. Para mejores resultados, dos veces a la semana es lo ideal», nos cuenta la experta.

Así es la mascarilla de biocolágeno.

Eso sí, Verónica nos recuerda que hay que tener precaución: «Evita la exposición al sol intenso, ya que la radiación UV puede dañar el colágeno y la elastina, que son fundamentales para mantener la piel firme y flexible», explica.

Lo mejor de todo es que este tratamiento no es excesivamente caro. El precio de la mascarilla oscila entre 9 y 30 euros, dependiendo de si se trata de una marca profesional o una marca comercial. Además, es fácil de usar en casa, lo que la hace muy conveniente para quienes buscan resultados profesionales sin salir de su hogar.