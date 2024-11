Dani Martín se convirtió este pasado jueves, 28 de noviembre, en el invitado estrella de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3. A las 21:45, como es habitual, el presentador dio la bienvenida en el plató al artista que reapareció entre aplausos y vítores del público allí presente. El intérprete de Contigo acudió al programa para compartir no sólo su pasión por la música, sino para hablar de su último trabajo, El último día de nuestras vidas, un disco que ha hecho con especial cariño.

Dani Martín y Blanca Suárez: su ruptura

Sin embargo, en el marco de esta intervención televisiva, Dani Martín se sinceró sobre uno de los aspectos más personales de su vida y recordó cómo salió a la luz su historia de amor con Blanca Suárez.

Dani Martín en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

El 2014 fue un año que, sin duda, marcó a Dani Martín y Blanca Suárez. Tanto el cantante como la artista se encontraban en uno de los momentos de mayor éxito de sus respectivas carreras. Él triunfaba con su carrera en solitario y ella había ganado una gran popularidad, entre otras cosas, por su papel de Ainhoa en la mítica serie El Barco, protagonizada con Mario Casas.

En enero de ese mismo año, el cantante y la intérprete se conocieron en el videoclip del artista, Emocional, en el que compartieron varias escenas románticas. También hubo beso. Fue durante su entrevista con Pablo Motos, cuando el vocalista de Zapatillas habló sobre esta historia de amor.»Hubo una relación tuya con otra persona muy conocida que se rompió por la prensa», dijo el comunicador. «No fue tal cual por la prensa, pero fue una situación tan tensa que no podíamos vivir», contestó Martín con sinceridad.



Dani Martín y Pistacho, el perro de Blanca Suárez. (Foto: Gtres)

«En aquel momento sufrimos un montón. Dejamos de salir a la calle. Se decían muchas historias y nos seguían 18 coches. Mola ser famoso, pero si te van a seguir 18 coches, prefiero que no y hacer solo música. Llegó a un punto que fue difícil de llevar y éramos jóvenes. Éramos dos personas de éxito en un momento muy bonito, pero que no pudimos ser libres. No me quejo, solo digo que es lo que pasó, ya que hay cosas más complicadas en la vida», añadió.

Dani Martín y Blanca Suárez caminando. (Foto: Gtres)

Aunque Dani Martín no nombró explícitamente de que estuviera hablando de Suárez, se sobreentiende que se trata de ella, dado que explicó cómo la prensa se enteró de su historia de amor. «Fue por culpa de su perro (Pistacho), que se asomó a un balcón y nos pillaron que estábamos juntos. Dejamos de salir a la calle. Se decían muchas historias y nos seguían 18 coches. Mola ser famoso, pero si te van a seguir 18 coches prefiero que no y hacer solo música. Llegó a un punto que fue difícil de llevar y éramos jóvenes. Éramos dos personas de éxito en un momento muy bonito pero que no pudimos ser libres. Fue una situación tan tensa que no podíamos vivir», relató el artista.