Dani Martín ha vuelto a El Hormiguero para presentar su nuevo y esperado disco en solitario tras cuatro años de parón, El último día de nuestras vidas. Lo ha hecho con 30 kilos menos que la última vez y tras enfrentarse a sus problemas de ansiedad, aunque renovado. «Es mi disco más cañero de mi etapa en solitario. A favor de mi público tengo que decir que en la gira en la que más entradas he vendido estaba gordo como una ballena, que fue la gira anterior. La gente viene a verme esté gordo o flaco, y eso significa que lo importante son las canciones», ha comenzado diciendo.

En este sentido, el artista se ha sincerado sobre su adicción al alcohol, que ha asegurado que ya es cosa del pasado. «He dejado el alcohol», ha arrancado diciendo. «El etanol, que es lo que tiene el alcohol, te hace ser más lento y ahora mismo estoy como un rayo. Estoy feliz, estoy contento ¡y mira que me gustaba el vino! Dentro de 30 años tengo 78. Te vas cuidando más, te vas queriendo más y por eso he perdido el peso y estoy de puta madre», ha añadido el madrileño.

Dani Martín en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Así, con una renovada energía y aceptándose plenamente tal como es, Dani Martín ha celebrado, además de su nuevo álbum, un hito muy especial en su carrera: 25 años en la industria musical. Para conmemorar este aniversario, el cantante ha planeado una gira por todo lo alto. «Ya están los diez Wizink vendidos y habrá más ciudades». Inicialmente, su tour iba a limitarse a unos pocos conciertos en Madrid, pero debido a la abrumadora demanda, se ha expandido a otras ciudades de España.

Al respecto de su vida sentimental, Dani Martín no ha querido comentar nada, si bien son muchos quienes relacional al cantante con la actriz María Hervás. Especialmente después de vieran la luz unas imágenes de ambos juntos, en actitud muy cómplice y cariñosa, a las puertas de los Teatros del Canal, donde Hervás protagonizó The Second Woman, inspirada en la película Opening night de John Cassavetes, y protagonizada por Gena Rowlands. Sin embargo, el artista sí ha confesado que tras mucho tiempo tratando con su psiquiatra su miedo al compromiso, por fin lo ha vencido. «Tienes que estar bien contigo mismo para poder estar y querer bien a los demás, y yo estoy en un momento de máxima felicidad conmigo mismo».

Dani Martín en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Dani Martín se sincera sobre el fin de su relación con Blanca Suárez

En su entrevista, Dani Martín ha vuelto a sincerarse sobre el motivo que propició el final de su relación con Blanca Suárez: los flashes y la presión mediática. La relación entre Dani Martín y Blanca Suárez fue una de las más mediáticas del 2014. La pareja, que compartió protagonismo en el videoclip de la canción Emocional de Dani Martín, disfrutó de una breve pero intensa historia de amor. Sin embargo, la relación estuvo marcada por el asedio mediático, que finalmente les pasó factura. Según palabras del cantante, ambos se sintieron sobrepasados por la atención pública que generó su romance, lo que los llevó a tomar caminos separados en pocos meses.

«Fue por culpa de su perro, que se asomó a un balcón y nos pillaron que estábamos juntos. Dejamos de salir a la calle. Se decían muchas historias y nos seguían 18 coches. Mola ser famoso, pero si te van a seguir 18 coches prefiero que no y hacer solo música. Llegó a un punto que fue difícil de llevar y éramos jóvenes. Éramos dos personas de éxito en un momento muy bonito pero que no pudimos ser libres. Fue una situación tan tensa que no podíamos vivir», ha confesado.

La última visita de Dani Martín a ‘El Hormiguero’

La última vez que Dani Martín fue a El Hormiguero, en noviembre de 2021, lo hizo para presentar el que era entonces su trabajo musical más reciente, No, no vuelve. El cantante aprovechó la ocasión para hablar sobre su carrera y su evolución personal y explicó las razones por las cuales no ve viable el regreso de El Canto del Loco, su emblemática banda.