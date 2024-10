Las palabras de Blanca Suárez sobre su relación con Dani Martín que han caído en el olvido

Blanca Suárez y Dani Martín protagonizaron una de las historias de amor más perseguidas de la crónica social. Ha pasado una década desde que estuvieron juntos, pero todavía hay gente que se acuerda de todo lo que vivieron. Realmente el romance sólo se extendió siete meses, en concreto desde febrero hasta septiembre de 2024. Sin embargo, está de plena actualidad porque el cantante ha vuelto a sacar el tema.

Dani Martín ha dado una entrevista en un conocido periódico y ha explicado el motivo por el que rompió su historia de amor con Blanca. Según dice, se sentían muy presionados y no supieron gestionar que en televisión hubiera tanta gente hablando de ellos. La versión de Dani está clara, pero ¿qué piensa Blanca Suárez al respecto? En LOOK hemos rescatado unas declaraciones que han caído en el olvido.

Dani Martín en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La intérprete es muy reservada con su vida privada. Ha tenido relaciones con muchos rostros conocidos porque lleva toda la vida dedicándose al mundo de la interpretación. Sin embargo, nunca ha destacado por abrir las puertas de su intimidad, al contrario. Su esfera personal está completamente protegida, aunque en ocasiones ha hecho excepciones.

La ilusión de Blanca Suárez

Blanca Suárez es un icono para su generación. Se dio a conocer a raíz de su participación en El Internado, una serie adolescente que se emitía en Antena 3. A partir de ese momento el foco estuvo puesto sobre ella, le ofrecieron ser imagen de marcas importantes y asistir a los mejores eventos. En uno de ellos preguntó: «A todas nos ha enamorado Dani Martín, todas hemos tenido 15 años».

Blanca Suárez y Dani Martín durante unas vacaciones en Ibiza. (Foto: Gtres)

Delante de los micrófonos de la agencia Gtres, la protagonista de El Barco pronunció unas palabras que ahora cobran sentido, pero que muchos no recordaban. Aseguró que el artista era una persona excelente, por eso han seguido teniendo cierta relación después de la ruptura. Entre ellos no sucedió nada importante, simplemente no supieron gestionar la situación mediática que se generó.

Sin entrar demasiado en el tema, comentó que el artista era «muy buena persona y muy profesional». No quiso personalizar esta definición, pero todo el mundo se dio cuenta de que estaba bastante ilusionada. Cuando le preguntaron de forma directa si era su novia se limitó a decir que estaba «feliz».

El videoclip que lo cambió todo

Se podría decir que Blanca Suárez era admiradora de Dani Martín, conocía su música y estaba al tanto de su trayectoria. Por eso aceptó cuando le propuso grabar un videoclip juntos. Durante la misma entrevista a la que hemos hecho referencia anteriormente, la actriz reconoció que había sido «una experiencia maravillosa».

Blanca Suárez y Dani Martín en Fuerteventura. (Foto: Gtres)

Después de grabar el videoclip Blanca y Dani empezaron a salir juntos. Entre ellos había una química especial que no podían esconder. Era imposible. El romance se filtró a la prensa y a partir de ese momento los fans enloquecieron.

Blanca ha intentado no explayarse, pero siempre que ha escuchado el nombre de Dani Martín ha esbozado una sonrisa. Sin duda, hay gestos que hablan por sí mismos. No hace falta nada más.