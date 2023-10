La evolución física de Blanca Suárez tras cumplir 35 años

El calendario de Blanca Suárez está marcado por dos fechas que han hecho historia en su trayectoria. Por un lado el 21 de octubre de 1988, su cumpleaños. Y por el otro el 24 de mayo de 2007, un día en el que se estrenó El Internado, la serie que catapultó su carrera y le convirtió en una de las actrices más importantes de España. Su nombre incluso suena con fuerza en la prensa internacional, pero los comentarios que recibe no siempre son buenos. Como toda estrella que se precie, Blanca también ha recibido muchas críticas.

En 2021, durante la presentación de la campaña de ETAM, la artista hizo un comentario sobre este tema. «A lo largo de todos estos años no he sentido que se me haya valorado más por el físico que por mi talento, pero sí que he sentido que se ha cuestionado demasiadas veces mi aspecto físico», declaró exactamente. Después insistió en que no prestaba atención a determinados ataques porque había logrado hacer un buen trabajo con su autoestima.

Blanca Suárez en un evento / Gtres

Lo cierto es que Blanca Suárez disfruta de un gran atractivo físico, por eso ha trabajado y trabaja con marcas tan destacadas. Su cuenta de Instagram acumula casi cinco millones de seguidores y cualquier empresa o estaría encantada de hacer una colaboración con ella. No obstante, nadie puede negar que con el paso del tiempo ha ido modificando su estilo y probando suerte con diferentes tendencias. Todas tienen un denominador en común: Suárez va a la última y está muy pendiente de todas las novedades del mundo de la moda.

La pasión de Blanca Suárez por el deporte

A sus 35 años, la artista se ha dado cuenta de que la mejor forma de modelar su cuerpo es haciendo ejercicio físico. Independientemente de los tratamientos estéticos que haya utilizado, Blanca luce un torso perfecto gracias a su constancia. En su cuenta de Instagram ha publicado varias imágenes realizando tareas que requieren de mucho esfuerzo.

Blanca Suárez haciendo deporte / GTRES

En el evento citado en líneas anteriores, Suárez reconoció que le había costado bastante hacer caso omiso a determinadas críticas, pero gracias al deporte ha encontrado una forma de desahogarse. Los resultados son evidentes, por eso hay tanta diferencia entre su aspecto actual y la apariencia que tenía cuando empezó a grabar el internado.

La responsable del éxito

Blanca Suárez ha apostado por una persona muy especial para cuidar sus cambios. La famosa entrenadora Crys Dyaz lleva un tiempo trabajando con ella y se han hecho grandes amigas. Es más, la artista publicó hace años una imagen que demuestra la buena relación que mantienen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez)

«Crys no sabe que me hice esta foto después de estirar y entrenar con ella. Decido colgarla hoy porque quiero agredecerle no sólo que sea mi entrenadora a pesar de mis horarios imposibles, cambios de ultima hora. También porque siento que es mi apoyo en muchas cosas, que tira de mí cuando a veces mis ganas o cansancio o fuerzas son reguleras», escribió.

Blanca Suárez cuando empezó en ‘El Internado’ / GTRES

El cumpleaños de la intérprete es un buen momento para recordar todo esto, pues ha demostrado que con esfuerzo y dedicación se puede conseguir cualquier cosa. Es un hábito que ha llevado tanto al terreno laboral como al personal, por eso tiene éxito en ambas facetas.

Unos cortes de pelo muy exigentes

Blanca Suárez tiene una profesión pública y siempre es muy exigente con su estilismo. En lo que a belleza capilar se refiere, está a la última y ha posado con diferentes peinados, todos ellos enormemente medidos. Siempre confía en los mejores y trabaja con las marcas más cotizadas. No obstante, tiene un gran talento para seducir a la cámara que nadie puede pasar por alto. El denominador común de estos cambios es que su melena está impecable y cuidada al máximo.