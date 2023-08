En 2007 se emitió una de las series que ha hecho historia de la televisión, El Internado. Ficción que duró tres años y que otorgó un gran éxito a gran parte del elenco. Blanca Suárez, que interpretó a Julia Medina, vio catapultado su talento en el séptimo arte desde entonces. Después, protagonizó El Barco, entre 2011 y 2013, junto a Mario Casas. Y así, ha ido sumando un sinfín de participaciones en la pequeña pantalla hasta llegar al 2023. De hecho, recientemente, la actriz ha finalizado el rodaje de Disco, Ibiza, Locomía, película en la que ha compartido set con Alejandro Speitzer.

Blanca Suárez y Alejandro Speitzer en Ibiza / Gtres

Con el fin de celebrar el final de este proyecto audiovisual, Blanca y Alejandro han disfrutado junto a un grupo de amigos de una jornada en alta mar en Ibiza, destino que se ha convertido desde hace años en una constante cumbre VIP. Subidos a un barco de grandes dimensiones, los actores han derrochado complicidad, han podido sacarse un carrusel de fotografías para inmortalizar el momento y se han podido bañar en algunos de los enclaves más idílicos de la isla. No cabe la menor duda de que los intérpretes han creado un vínculo más allá del film que han rodado juntos, tal y como se puede ver en el vídeo que adjuntamos en esta noticia. Quienes no han estado presentes en este divertido plan han sido sus respectivas parejas.

Blanca Suárez en el photocall de Moët & Chandon / Gtres

Por todos es sabido que Blanca Suárez no habla ni comparte nada que tenga que ver con su vida privada. Por eso no podía ser una excepción su plano sentimental. Lo mantiene alejado de cualquier foco mediático y evita dar ningún tipo de detalle al respecto. Sin ir más lejos, en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de 5 millones de seguidores, no hay ni rastro de Javier Rey, quien seguiría siendo su pareja.

Blanca Suárez y Javier Rey en el Open Madrid / Gtres

Su historia de amor no es como otra cualquier, sino más bien podría decirse todo lo contrario. Se conocieron durante la grabación de la película El verano que vivimos, en 2019 y, desde entonces, se han vuelto inseparables. En alguna ocasión se han dejado ver juntos, pero evitan ser captados por las cámaras. No quieren dar explicaciones y prefieren vivir su romance en un segundo plano.

Ester Expósito junto a Alejandro Speitzer / Redes sociales

Por su parte, Alejandro Speitzer, que mantuvo un noviazgo de poco más de un año con Ester Expósito, a quien conoció en 2019, cuando ambos formaron parte de la serie Alguien tiene que morir de Manolo Caro, también apuesta por no mostrar píldoras de su esfera más privada, con el fin de proteger su intimidad. La última pareja con la que se le ha relacionado ha sido Shannon de Lima. Ninguna de las partes comparte nada en sus respectivas redes sociales, pero sí hay un detalle que no ha pasado desapercibido y es que, por ahora, se siguen en sus perfiles. Gesto que en el universo 2.0 podría significar que no han roto el vínculo que tenían.