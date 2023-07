‘Bird Box Barcelona’: final explicado de la película de Netflix

Bird Box Barcelona es el nombre del nuevo thriller de Netflix. Protagonizada por Mario Casas, su aterrador final anuncia que habrá una segunda parte, no obstante, nada es lo que parece en este nuevo largometraje de la franquicia de terror de la plataforma.

En los primeros 20 minutos, la película intenta engañar al espectador con Sebastián, el protagonista, que intenta sobrevivir en una Barcelona apocalíptica con su hija Anna (Alejandra Howard). Sebastián, se reúne con otro grupo de supervivientes, que son inducidos al suicido al ver a unas criaturas aterradoras.

Su hija Anna también es una alucinación, debido a que murió meses antes cuando la obligaron a mirar a las criaturas. Sebastián se encuentra con otro grupo Claire (Georgina Campbell) y Sofía. El grupo llega a la estación del teleférico que lleva al castillo, donde parece que se encuentran a salvo.

Bird Box and Bird Box Barcelona only on Netflix. pic.twitter.com/aylakYQnLT

Two different stories, the same parallel nightmare.

Sebastián se sacrifica para detener al sacerdote y a sus hombres, mientras que Claire y Sofia escapan en un teleférico. Sebastián muere, pero Claire y Sofia consiguen cruzar las montañas hasta un campamento de supervivientes donde se reúnen con varios seres queridos.

Al final de la película, Claire es examinada por un médico que le toma una muestra de sangre. El médico explica que el estrés puede cambiar el ADN de una persona, que es lo que hace que algunas personas se unan al culto de la criatura, en lugar de suicidarse cuando la ven, como Sebastián.

El médico cree que la sangre podría ser clave para encontrar una cura. En la última escena de la película, los científicos inyectan a una rata sangre extraída de un hombre del culto de la criatura. Se oye un rugido mientras el hombre del culto suplica ver a la criatura, acto seguido, se termina la película, dejando la puerta abierta a una segunda parte.

The danger is closer than you think.

Bird Box Barcelona is now on Netflix. pic.twitter.com/Xx7BMtudQz

— Netflix (@netflix) July 14, 2023