Un actor de ‘La Promesa’, que murió de forma traumática en la serie, da el salto a ‘Valle Salvaje’

Los espectadores de La 1 continúan disfrutando de sus series favoritas. El mes de agosto es el mes por excelencia de las vacaciones, pero en la cadena de Televisión Española no han sufrido cambios respecto a la programación de sus series. De esta manera, cada tarde, de lunes a viernes, el público tiene la oportunidad de ver los nuevos episodios de La Promesa y Valle Salvaje, dos de sus producciones de cosecha nacional más vistas. Por ello, no es de extrañar que, recientemente, el público de ambas ficciones se haya percatado de una novedad en el elenco de Valle Salvaje.

Tal y como los seguidores de La Promesa saben muy bien, el pasado 2024, la ficción despidió al personaje de Marcos Orengo. En la trama, el público fue testigo de como el hijo de Petra murió de manera trágica. Una dura partida que dejó a todos conmocionados. Así pues, desde entonces, nadie ha sabido cuál ha sido el paradero del actor que dio vida a este querido personaje. Hasta ahora. Y es que, por lo que se ha podido saber, Bambú Producciones ha vuelto a contar con él para formar parte de una de sus ficciones de época. Un fichaje que ha sorprendido a todos, teniendo en cuenta como acabó su personaje en La Promesa.

Marcos Orengo se ha unido a la familia de Valle Salvaje y todo indica a que su nuevo personaje promete no dejar indiferente a nadie. De momento, no se sabe cuál será su objetivo exacto en la ficción. Pero, las primeras imágenes del avance semanal han reflejado que tendrá protagonismo en la Casa Pequeña, uno de los lugares más importantes de la trama donde transcurre la lucha de poder entre familias rivales.

Asimismo, este breve avance ha indicado que el actor podría tener muy buena relación en la trama con los personajes de Eva y Francisco. Por lo tanto, tendría un papel secundario y estaría fuertemente ligado a los miembros del servicio. Pero, de momento, no hay nada confirmado. Habrá que esperar a los próximos capítulos para ver lo que ocurre con este nuevo fichaje de Valle Salvaje.

Su personaje en ‘La Promesa’

En la ficción de TVE, Marcos Orengo dio vida al personaje de Feliciano. Hijo secreto de Petra Arcos, se enamoró de la sirvienta Teresa. Una historia de amor que se suponía que concluiría con una gran boda, pues los enamorados tenían planes de matrimonio.

Sin embargo, desafortunadamente, el joven acudió a una cacería que fue manipulada por Cruz y Lorenzo. Un encuentro que terminaría costándole la vida, pues fue víctima de un disparo que casi lo mata en el acto. Sin embargo, días después y por una negligencia médica, perdió la vida en brazos de su madre. Una triste muerte que dejó a todos los espectadores de la producción española completamente conmocionados. Por ello, su fichaje por Valle Salvaje está dando mucho de qué hablar.