La cena que me saca de cualquier apuro: calabacín crujiente listo en un suspiro y sin manchar nada

Esta cena te saca de cualquier apuro y se prepara en un abrir y cerrar de ojos, sólo necesitamos un ingrediente que seguramente tenemos en la nevera. El verano es el momento en el que tenemos más frutas, verduras y hortalizas en nuestra despensa. Son alimentos que llegan en el momento del año en el que el cuerpo necesita más y más líquidos. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos afecte de lleno en estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración.

Toca volver a la rutina a cuidarse y hacerlo de la mejor forma posible, con un tipo de alimento que seguramente vamos a descubrir en nuestra nevera, ya sea en el fondo o en la parte más visible, el calabacín. Un básico que está disponible todo el año, pero, sobre todo, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que necesitamos algo rápido y delicioso. Esta cena nos va a cambiar la vida y lo hará de tal forma que es capaz de descubrirnos lo mejor de un ingrediente de lujo listo para triunfar en cualquier mesa.

Me saca de cualquier apuro esta cena

Estos días son momentos del año en los que necesitamos estar preparados para descubrir lo mejor de un tipo de ingrediente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la llegada de la rutina o quizás exprimiendo esos días en los que tendremos por delante una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de temporada.

El calabacín puede ser la mejor forma de conseguir una cena equilibrada en un abrir y cerrar de ojos. Es cuestión de ponernos manos a la obra con una elaboración que puede acabar siendo la que nos marque muy de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones.

Es el momento de apostar claramente por una combinación de ingredientes que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Esta recta puede ser nuestra mejor opción posible en estos tiempos de cuidarnos con poco tiempo. Es viral y no es casualidad que lo sea.

Este calabacín crujiente está listo en un suspiro y sin manchar nada

Algo que nos ayudará a conseguir este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán en un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una receta que nos permita mantener la cocina perfectamente limpia. Podemos hacer esta misma receta en la freidora de aire para ensuciar lo menos posible.

Ingredientes:

1 calabacín

3 cucharadas de parmesano rallado

1 cucharada de pan rallado

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de perejil seco

1 cucharada de sal

Cómo preparar calabacín crujiente

Para preparar estos palitos vamos a empezar encendiendo el horno. Esta herramienta nos permitirá cocinar este aperitivo con menos grasas, lo precalentamos a 200º para que vaya cogiendo temperatura. Seguimos con el calabacín, lo lavaremos para poder cortarlo con la piel incluida. Lo troceamos en palitos de más o menos el mismo tamaño para que se cocinen a la vez. Vamos a preparar el rebozado, en un plato ponemos el parmesano, el pan rallado, el ajo en polvo y el perejil seco. Mezclaremos estos ingredientes para que formen una sola masa. Le podemos poner más parmesano que pan rallado si nos gusta su sabor o aumentar la cantidad de ajo, las cantidades son orientativas. Ponemos los palitos sobre la mezcla para que se impregnen bien de todos los sabores. Podemos usar una técnica que consiste en poner el rebozado en una bolsa de congelador que sea consistente y de un tamaño mediano. Colocamos el calabacín y agitamos hasta que esté perfectamente cubierto con la mezcla. A medida que tenemos los palitos rebozados los colocamos en la bandeja para el horno. La habremos forrado con un poco de papel vegetal para que no se peguen. Cada palito estará con la piel hacía abajo para que queden lo más crujientes posibles. Los pondremos en el horno a 180º durante unos 30 minutos. Dependiendo del tamaño pueden estar antes. Vigilaremos los palitos hasta que estén dorados por fuera y quedan suaves por dentro. Serviremos en caliente, están mucho más gustosos con el queso fundido. Los acompañaremos de una salsa de tomate y de un poco de mayonesa, serán un entrante ideal.

Atrévete a probar un aperitivo o una cena perfecta, con algo de proteína ya sea salmón o carne a la plancha podemos acabar consiguiendo lo que realmente nos acompañará en estos días.