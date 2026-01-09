Crema de verduras en Thermomix suave y saludable

La crema de verduras en Thermomix es una de esas recetas imprescindibles para quienes buscan comer bien sin complicarse. Suave, reconfortante y muy saludable, es perfecta tanto para una cena ligera como para un primer plato nutritivo. Además, el robot de cocina facilita una textura fina y homogénea, ideal incluso para quienes no son muy amigos de las verduras.

Por qué preparar crema de verduras en Thermomix

La principal ventaja de la Thermomix es que cuece y tritura en un solo proceso, lo que ahorra tiempo y garantiza un resultado cremoso sin necesidad de colar. Además, permite controlar la cantidad de grasa y sal, algo fundamental si buscas una alimentación equilibrada.

La crema de verduras es también una excelente forma de aprovechar verduras que empiezan a quedarse en la nevera, evitando desperdicios y adaptando la receta a lo que tengas en casa.

Ingredientes básicos para una crema suave

Esta es una base sencilla que puedes modificar según tus gustos:

1 calabacín

2 zanahorias

1 patata pequeña

1 puerro

30 ml de aceite de oliva virgen extra

500 ml de agua o caldo vegetal

Sal al gusto

Opcionalmente, puedes añadir cebolla, apio, coliflor o brócoli para variar sabores y nutrientes.

Cómo hacer crema de verduras en Thermomix

Lava y trocea todas las verduras en piezas medianas. Colócalas en el vaso junto con el aceite y la sal. Sofríe 5 minutos a 120 °C, velocidad 1, para potenciar el sabor. Añade el agua o caldo y programa 20 minutos a 100 °C, velocidad 1. Tritura 1 minuto progresivamente de velocidad 5 a 10 hasta lograr una crema fina.

Si la textura queda demasiado espesa, añade un poco más de líquido y vuelve a triturar unos segundos.

Consejos para una crema más saludable

Evita la nata si buscas una versión ligera ; la patata ya aporta cremosidad.

Usa caldo vegetal casero en lugar de agua para un sabor más profundo.

Ajusta la sal al final para no pasarte.

Si te apetece algo diferente, puedes inspirarte en recetas como la Crema de calabaza y naranja, que combina dulzor y frescura, o una Crema de apio y puerro, ideal para una digestión ligera.

Variaciones para no aburrirte

La crema de verduras admite infinitas combinaciones. Algunas opciones interesantes son la Crema de brócoli y puerros, muy nutritiva, o la elegante Crema de coliflor, puerro y azafrán, perfecta para ocasiones especiales.

Si buscas algo más contundente, puedes optar por una Crema de calabaza con nata, aunque conviene reservarla para momentos puntuales. Como alternativa equilibrada, la Crema de calabaza y yogur aporta cremosidad con menos grasa.

Incluso recetas menos habituales, como la Crema de acelgas al horno, demuestran que cualquier verdura puede convertirse en un plato delicioso con la técnica adecuada.