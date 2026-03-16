Ni de vaca ni de avena: esta es la leche que debes usar para hacer unas torrijas cremosas, según el chef José Andrés

El chef José Andrés nos ha dado una serie de consejos que debes usar para hacer unas torrijas cremosas. Es época de descubrir uno de los mejores postres típicos de esta época del año que hasta la fecha no sabíamos. Un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener por delante, con un giro en el guion, en la manera de preparar un postre típico con un aire diferente que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos poner en práctica.

Es hora de saber hacer unas torrijas cremosas que según este chef pueden necesitar un tipo de leche que, sin duda alguna, no conocíamos hasta el momento. Es hora de aprovechar determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada elemento cuenta de una manera diferente. Por lo que, quizás hasta ahora no tenías en mente crear unas torrijas con una leche distinta, pero puedes descubrir lo mejor de un postre de lujo que se prepara en un abrir y cerrar de ojos.

Ni de avena ni de vaca

La leche de vaca puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con algunos elementos que pueden convertirse en determinados cambios que pueden ser esenciales y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos esperar.

Es momento de apostar claramente por algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que, en estos días podremos empezar a visualizar de una manera diferente. Las leches que tenemos en el mercado, pueden ser la excusa perfecta para descubrir unas torrijas con un sabor muy diferente.

Este cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, nada mejor para hacerlo que conseguir un plus de buenas sensaciones que nos dará un tipo de torrija que no hemos probado nunca hasta ahora.

Esta avena que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos dará una torrija diferente, más allá de la vaca, aunque en el caso del Chef José Andrés usa una torrija y un pan diferentes en su famosa torrija de Semana Santa.

Las torrijas cremosas del chef José Andrés se hacen con esta leche

Este tipo de leche puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar generando una receta tradicional de esas que impresionan con una base de leche de coco.

Además, este famoso chef usa un pan de leche que le aporta un sabor muy marcado, algo que quizás podremos descubrir imitando esta receta que realmente puede cambiarlo todo. Un buen básico para estos días de temporada que no podemos dejar escapar.

Añadiendo el toque de dulzor que nos guste, José Andrés, simplemente deja que las torrijas se empapen bien en la leche de coco y el azúcar al gusto. Cuando esta mezcla ha infusionado y ya han obtenido el volumen necesario, simplemente coloca un poco de azúcar moreno y con un soplete de cocina, crea una capa crujiente y dulce por encima. Una auténtica delicia que puedes preparar, de la misma forma que esta receta de torrijas sencilla que seguro que te sacará de más de un apuro en estos días.

Ingredientes:

1 barra de pan brioche o brioche ya cortado en rebanadas

500 ml de leche

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de vainilla (opcional)

Azúcar y canela en polvo para el final

Un poco de mantequilla para la bandeja

Cómo hacer torrijas de brioche sin freír: