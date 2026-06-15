Cómo preparar la francesinha, el sándwich típico de Portugal que está entre los mejores del mundo

Dentro de la gastronomía portuguesa existen auténticas joyas culinarias más allá del bacalao o los pasteles de nata. Una de las comidas más populares es la francesinha, un sándwich originario de la ciudad de Oporto que ha conseguido reconocimiento internacional y se sitúa entre las preparaciones de panes mejor valoradas del mundo. La combinación de carnes, queso fundido y salsa cremosa lo han convertido en uno de los manjares más pedidos de la cocina lusa.

¿Qué es la francesinha?

Este sándwich nació en Oporto durante la década de 1950 como una reinvención portuguesa del clásico croque-monsieur francés. Su creador, Daniel David Da Silva, buscó adaptar aquella receta a los gustos locales, incorporando más carne, embutido y una salsa propia elaborada con cerveza, tomate y especias. El resultado final fue un sándwich de gran tamaño que suele incluir filete de ternera, salchichas, jamón cocido, mortadela, mucho queso fundido y en algunos casos, un huevo frito decorando la parte superior. Esto se sirve cubierto por una salsa caliente que es el verdadero secreto del plato. La popularidad de este plato se incluye entre las mejores elaboraciones de entre panes del mundo, convirtiéndose en un plato de gran prestigio.

¿Cómo se prepara una francesinha casera?

Los ingredientes para la elaboración de la salsa:

50 gramos de mantequilla.

1 cucharada de aceite de oliva.

Media cebolla picada.

2 dientes de ajo.

100 gramos de panceta.

1 hoja de laurel.

300 ml de vino blanco.

150 ml de caldo de carne.

1 cucharada de mostaza.

100 ml de tomate triturado

Salsa picante al gusto

50 ml de brandy

200 ml de cerveza

Sal.