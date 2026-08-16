Los chefs expertos coinciden: para comprar un tomate jugoso en el supermercado no te fijes en el color, a veces la apariencia engaña

Comprar un tomate jugoso en el supermercado es importante, no debemos fijarnos en el color, a veces la experiencia engaña tal y como nos explican estos chefs expertos. Es hora de saber lo que nos dicen unos profesionales que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto puede cambiar por completo una receta.

La materia prima de estos ingredientes que tenemos en nuestro poder puede acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es hora de saber lo que nos estará esperando en una compra en el supermercado en la que podremos apostar claramente por una combinación de ingredientes y de sabores de un nivel superior. Tenemos la suerte de disponer de alimentos de primera calidad y para hacerlo, nada mejor que conseguir una mezcla excepcional de sabores y de productos que acabarán marcando la diferencia.

Coinciden todos los chefs expertos

Todos los chefs expertos coinciden con una compra en el supermercado que nos hará saber qué tipo de ingredientes podemos tener en casa. Invertir dinero en comida acaba siendo la mejor opción posible, si lo que queremos es hacernos con una buena materia prima.

Un ingrediente excepcional y de lo más versátil, como el tomate acabará marcando una diferencia principal. En estos días en los que tendremos que poner en práctica esta mezcla de sabores que puede cambiarlo todo. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que conseguiremos una mezcla de sabores que empieza por una base de tomate que puede ser clave.

Vamos a hacer realidad una buena combinación de ingredientes que nos darán un plus de buenas sensaciones. El tomate que usamos para crear deliciosas ensaladas y salsas puede acabar siendo la base de una elección que deberemos tener en mente. Sobre todo, si nos fijamos en unos ingredientes que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Cuidado con el tomate, el color no lo es todo, lo dicen unos expertos que saben muy bien la manera en la que vamos a conseguir un cambio con la ayuda de unos consejos que nos ayudarán a tomar la mejor elección posible.

Para comprar un tomate jugoso en el supermercado no te fijes en el color

Comprar un tomate jugoso en el supermercado no sólo será una realidad cuando elijamos el mejor color posible, ese rojo intenso que quizás no es un indicador de que estamos ante un buen ingrediente principal. Es hora de saber cómo elegir el mejor tomate posible, siguiendo a los profesionales de la cocina.

Los expertos de la cooperativa Granada La Palma nos dan una serie de señales que debemos tener en cuenta para elegir el mejor tomate posible.

1) Aroma: la prueba más fiable. Acércalo a la zona del pedúnculo. Un tomate con sabor suele oler fresco, vegetal y ligeramente dulce. Si no huele, normalmente no destaca.

2) Peso: más “cuerpo”, mejor sensación en boca. A igualdad de tamaño, el que pesa más suele tener más pulpa y jugosidad.

3) Firmeza: equilibrio. Si está demasiado duro, le falta maduración y suele resultar plano.

Si está muy blando, puede estar pasado o golpeado.

Busca una firmeza media, con ligera cesión.

4) Color: uniforme y natural. Mejor un color homogéneo que un rojo intenso por fuera con zonas apagadas o verdosas.

5) Piel: firme y agradable. Una piel excesivamente dura suele ir ligada a una experiencia menos jugosa. Busca una piel firme, sin sensación cerosa.

6) Pedúnculo y rama. Si el tomate viene en rama, es una gran pista: Rama verde y flexible: frescura. Rama seca: más tiempo desde la recolección.

7) Imperfecciones que no son un problema. Pequeñas cicatrices superficiales o formas algo irregulares no significan mala calidad. A veces, lo importante está en el interior: aroma y textura.

8) Grietas profundas o manchas oscuras. Aquí conviene tener cuidado. Pueden indicar golpes, exceso de agua o inicio de deterioro.

9) Temperatura. El frío reduce el aroma. Si el tomate ha estado demasiado frío, puede llegar con menos expresión y tardar en recuperarla.

10) Compra con intención. El tomate ideal depende del plato: no es lo mismo una ensalada que un gazpacho o una salsa.

Con estos consejos vamos a poder elegir el tomate que mejor se adaptará a nuestras necesidades, con una gran variedad de opciones que pueden acabar siendo lo que nos dará ese plus de buenas sensaciones que necesitamos. Hazte con el mejor tomate posible de todos los que tienes disponibles.