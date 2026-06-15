Contramuslos de pollo en freidora de aire: temperatura, tiempo y trucos para que queden jugosos y crujientes

Si hay una pieza de pollo que parece hecha para la freidora de aire, esa es el contramuslo. Tiene más grasa intramuscular que la pechuga, resulta mucho más difícil que se seque durante la cocción y, si conserva la piel, consigue un acabado crujiente que recuerda bastante al pollo asado tradicional.

La freidora de aire potencia precisamente esas cualidades. El aire caliente de la freidora hace que el contramuslo quede muy jugoso en su interior.

Ingredientes para contramuslos de pollo en freidora de aire

Muy sencillos: contramuslos de pollo, aceite de oliva, sal, pimienta y las especias sueles usar.

Contramuslos con hueso y piel vs deshuesados: cuál usar

Los dos funcionan bien, pero si buscas el resultado más jugoso posible, los contramuslos con hueso y piel suelen ofrecer mejores resultados. Los deshuesados pierden algo de jugosidad.

El marinado clásico: especias, aceite y tiempo de reposo

Un marinado sencillo suele ser suficiente. Aceite de oliva, ajo en polvo, pimentón dulce, pimienta negra y un poco de sal funcionan muy bien. Si puedes dejar reposar los contramuslos entre 30 minutos y 2 horas en la nevera, el sabor será más intenso.

Cómo hacer contramuslos de pollo en freidora de aire paso a paso

La preparación es bastante sencilla, aunque hay algunos detalles que marcan diferencias importantes en el resultado final.

Cómo secar bien los contramuslos antes de marinar

Antes de añadir cualquier especia conviene secar bien la superficie con papel de cocina.

La humedad exterior dificulta el dorado y hace que la piel tarde más en quedar crujiente.

La piel hacia arriba: el truco más importante

Cuando coloques los contramuslos en la cesta, sitúa siempre la piel mirando hacia arriba.

Así recibe directamente el flujo de aire caliente y se consigue una superficie mucho más dorada y crujiente.

Temperatura y tiempo según el tamaño

Para contramuslos con hueso y piel, una temperatura de 190 °C durante 22 a 28 minutos suele funcionar muy bien.

Dar la vuelta a mitad de cocción: cuándo y por qué

Aunque la piel deba comenzar hacia arriba, dar la vuelta a los contramuslos aproximadamente a mitad del tiempo ayuda a conseguir una cocción más uniforme.

Después puedes volver a colocarlos con la piel hacia arriba durante los últimos minutos para potenciar el dorado.

El reposo de 5 minutos: por qué no saltárselo

Cuando sacas el pollo de la freidora, los jugos están muy calientes y concentrados en el interior.

Si cortas la carne inmediatamente, gran parte de esos líquidos acabarán en el plato. Esperar cinco minutos permite que se redistribuyan y mejora la textura.

Contramuslos de pollo en freidora con patatas: el plato completo

Una de las mejores combinaciones consiste en cocinar patatas junto al pollo.

Las patatas pueden introducirse unos minutos antes porque necesitan más tiempo. Después se añaden los contramuslos y ambos ingredientes terminan de cocinarse juntos.

Las patatas absorben parte de los jugos y del aroma de las especias, algo que suele dar muy buen resultado.

Variantes de marinado para contramuslos en airfryer

Marinado de miel y limón

La mezcla de miel, zumo de limón y un poco de ajo crea una combinación dulce y ligeramente ácida muy agradable.

Marinado de soja y ajo

La salsa de soja aporta profundidad de sabor y ayuda a conseguir un acabado muy sabroso.

Marinado de especias mediterráneas

Romero, tomillo, orégano y ajo forman una combinación clásica que encaja perfectamente con el pollo.

Contramuslos congelados en freidora de aire: cómo hacerlos

Sí, se pueden cocinar directamente desde congelados. El proceso será algo más largo. Normalmente conviene aumentar el tiempo entre 8 y 12 minutos respecto a una pieza descongelada.

Siempre que sea posible, el resultado suele mejorar si se descongelan previamente en el frigorífico, pero la freidora permite resolver una comida rápida sin necesidad de planificación.

Con qué acompañar los contramuslos de pollo en airfryer

Las patatas son una apuesta segura, aunque no la única.

Una ensalada fresca aporta equilibrio al plato. Las verduras asadas también combinan muy bien, especialmente calabacín, zanahoria, espárragos o pimientos.

Si buscas algo más contundente, el arroz o el cuscús funcionan perfectamente como guarnición.

Preguntas frecuentes sobre contramuslos en freidora de aire

¿A qué temperatura y cuánto tiempo se hacen los contramuslos en airfryer?

Lo más habitual es cocinarlos a 190 °C durante unos 22 a 28 minutos, dependiendo del tamaño de las piezas.

¿Por qué los contramuslos quedan secos en la freidora?

Normalmente ocurre por exceso de tiempo de cocción o por utilizar piezas sin piel. También puede influir no respetar el tiempo de reposo.

¿Hay que precalentar la freidora para los contramuslos?

Muchos fabricantes lo recomiendan. Un precalentamiento breve de unos 3 minutos suele favorecer una cocción más uniforme.

¿Se pueden hacer contramuslos congelados en la freidora?

Sí. Solo será necesario aumentar el tiempo de cocción y comprobar que el interior alcance una temperatura segura.