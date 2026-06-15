El truco de los chefs con estrella michelin para que el sándwich mixto quede crujiente

¿Cuál es el secreto de los chefs estrellas Michelin para hacer un buen sándwich? En la alta cocina se hace igual, aunque se permiten diferentes licencias Otro truco que pasa desapercibido es no aplastar el sándwich en la sartén

Hay pocos platos más sencillos que un sándwich. Se hace en unos minutos, precisa de pocos ingredientes y está buenísimo. Ahora bien, no todos son iguales y por esto los que saben nos instruyen para hacerlo mejor. Es el truco de los chefs con estrella michelin para que el sándwich mixto sea excelente. El también llamado bikini en muchos otros lugares está formado por pan de molde, (aunque se aceptan las propuestas de pan más saludables), queso, jamón y aceite o mantequilla.

Es en el aliño donde está la diferencia. Los chefs con estrella Michelin aconsejan aplicar siempre mantequilla pues tiene más sabor. En la alta cocina se hace igual, aunque se permiten diferentes licencias, como incorporar otros ingredientes, algo más caros, siempre aconsejan lo mismo. Conseguir tres capas de textura al mismo tiempo no es fácil, y el truco está en untar este sándwich con mantequilla (algunos la ponen tanto por dentro como por fuera).

Cómo hacen el sándwich mixto los chefs con estrella Michelin

El estrellado (aunque ha renunciado a algunas de ellas) chef Dani García mostró en un video para Carrefour como hacer un sabroso sándwich mixto.

No tiene muchos secretos, montó el sándwich con pan de molde blanco sin corteza, puso queso en lonchas (emmental el mejor para el chef para hacer este bocata) y jamón dulce. Luego en una sartén (al estar ya calentita) puso un poco de mantequilla para que se deshiciera. A continuación puso el sándwich en la sartén y quedó crujiente.

Queda realmente jugoso, y para saber si se ha conseguido este efecto, el chef abre el sándwich por la mitad y solo hay que verlo. El color, la textura (y suponemos que el sabor) son inmejorables. El truco para conseguir entonces un tostado más uniforme y una corteza más seca y crujiente.

Otro truco que pasa desapercibido es no aplastar el sándwich en la sartén. Hay que hacerlo una vez y de forma suave, se hace de manera puntual, lo suficiente para que tanto queso como jamón se unan y así queda mucho más esponjoso.

Fuera sandwicheras

Realmente el truco de los chefs con estrella Michelin para hacer el plato más fácil es hacerlo a la sartén. Es decir, que la sandwichera no se usa para nada y realmente no queda con el mismo sabor.

Muchos cocineros coinciden en un gesto sencillo: untar una capa muy fina de mantequilla en el exterior del pan en lugar de añadirla directamente a la sartén.

La importancia del queso en el sándwich mixto

Tal como explicaba el chef Dani García, el queso es también un elemento importante para que este plato quede estupendo y crujiente. El sabor lo es todo, y a diferencia de antaño donde se integraban los típicos tranchetes (en algunos lugares todavía se estila) es mucho mejor introducir un queso de verdad.

Para García, el mejor queso es el emmental. Le da un sabor propio y hace que se deshaga en un momento. Es decir, hay que escoger quesos que funden bien y no liberan demasiada agua. Si no, el sándwich no quedará igual.

Además del emmental que aconseja Dani García, podamos usar muchos otros quesos como el gruyere o el comté. Para un sabor mucho más intenso, valen los quesos semicurados, pero sin abusar poque son demasiado fuertes.

El truco que usan muchos chefs con estrella Michelin es rallar una pequeña cantidad de queso y dejarlo fuera del pan, luego se pasa por la sartén y se deshace.

Lugares donde tomar un sándwich mixto de primera

Bikini Bar

En Madrid, tienen variedad de ellos como el bikini de Sacha, un bocado con personalidad, carácter y raíz castiza. Elaborado con pan con mantequilla tostado, rosbif, bacon templado, hojas de lechuga viva, hierbaluisa, salsa tártara Sacha y chimichurri de solera, estará disponible hasta el 30 de junio.

Fonik

En Barcelona, este local pequeño, pero muy frecuentado tiene cafés de especialidad y helados top. Y para sus desayunos: su pan de máxima calidad es la base inmejorable para opciones como el house bikini, la tostada de tartar de atún de Barbate con mayonesa de kimchi o la tostada de champiñones con crema de anacardos, queso parmesano y eneldo, con un toque de lima.

Espacio Gastronómico/ Pastelería Hofmann

En Galería Canalejas, se ha hecho hueco gracias a la excelencia, artesanía y producto excepcional que ha definido a la marca durante más de cuatro décadas se traslada a uno de los formatos más universales de la gastronomía.

Desarrollada junto al Restaurante Hofmann (Estrella Michelin desde 2004), la colección incluye creaciones como el Sándwich de Salmón premium, el Bocadillo de Pastrami artesanal o el Sándwich Mixto Trufado de Jamón y Comté D.O., elaboraciones exclusivas que actualmente solo pueden disfrutarse en Madrid.

Bodega Josefa

Es una de las bodegas de barrio que se acaba de recuperar. En este sentido tienen variedad de bocadillos, platos de cuchara, almuerzos generosos y también a base de sándwich mixto. Su secreto: hacerlo como antes en la sartén, con mantequilla y con tranchetes (un día es un día).