Los expertos cocineros coinciden: el gazpacho de cerezas es el más refrescante del verano y solo necesitas 4 ingredientes y 15 minutos

Parece ser que el protagonista de esta ola de recetas frescas para este verano español es el gazpacho de cerezas, y eso se puede apreciar en las redes sociales y en las columnas de gastronomía de varios medios locales. En este sentido, cocineros y aficionados coinciden en que, gloriosamente, combina la textura del gazpacho de toda la vida con un exquisito matiz afrutado.

Lo llamativo, desde luego, es la sencillez de la elaboración. A diferencia de otras recetas de autor que suman ingredientes exóticos, el gazpacho de cerezas se prepara con lo justo y sin encender el fuego, algo que agradece cualquiera que no quiera pasar la tarde en la cocina en pleno julio o agosto.

La receta del gazpacho de cerezas: los cuatro ingredientes clave y los quince minutos que necesitas

El plato en cuestión tiene un punto fuerte muy claro y es lo poco que exige. La base son cuatro ingredientes:

500 g de tomate maduro.

250 g de cerezas deshuesadas.

100 g de pan de hogaza remojado en agua.

100 ml de aceite de oliva virgen extra.

Con eso, un chorrito de vinagre de manzana y algo de agua para ajustar la textura, la receta rinde para seis personas.

Los pasos son estos:

Remojar el pan en agua y deshuesar las cerezas. Triturar todos los ingredientes juntos hasta lograr una crema fina. Colar la mezcla con ayuda de un cucharón para retirar pieles y pepitas. Probar y rectificar de sal, vinagre o aceite. Enfriar en la nevera antes de servir.

El batido apenas lleva cinco minutos y el reposo en el frigorífico, otros quince. En poco más de veinte minutos, el gazpacho de cerezas está listo para servir bien frío.

Quien prefiera una versión más parecida al gazpacho de toda la vida puede sumar 50 g de pimiento verde italiano y otros 50 g de cebolla, tal y como recogen algunas variantes de la receta.

Cabe aclarar que no son imprescindibles, pero sí aportan un fondo más clásico a quien todavía no se atreve del todo con el dulce.

¿Por qué los expertos descartan el pimiento verde en el gazpacho de cerezas?

La confirmación llega de boca de los propios expertos gastronómicos. Varios de ellos coinciden en algo muy concreto. Y es que para hacer el mejor gazpacho no es necesario pimiento verde, sino añadir 500 gramos de cerezas maduras.

¿La razón? Sencilla: sin pimiento, la sopa se vuelve más fácil de digerir y deja que la fruta se note de verdad.

La tendencia está fundamentada y, claro, tiene sus variaciones según el chef. Por ejemplo, el cocinero José Andrés prepara su propia versión con más tomate y menos pan, dejando que la cereza aporte solo un toque final de sabor.

Por su parte, el chef Manuel Berganza va más allá y prescinde también del tomate: monta su sopa fría sobre pepino y aguacate, con un puñado de cerezas como acompañamiento.

El interés por estas variantes ha crecido en paralelo al ‘boom’ de las recetas veraniegas en redes sociales, donde cocineras y aficionados comparten cada semana nuevas formas de refrescar el gazpacho clásico con fruta de temporada.

Los beneficios de las cerezas y por qué este es el plato más refrescante para el verano

Más allá de la moda, las cerezas explican por qué este gazpacho refresca tanto. Su composición es aproximadamente un 85% agua, lo que las convierte en una de las frutas más hidratantes del verano. A eso se suma su aporte de antocianinas y quercetina, dos antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación.

La Fundación Española de Nutrición destaca además su contenido en potasio, fibra y vitamina C, nutrientes que contribuyen a cuidar la salud cardiovascular en plena ola de calor. Comerlas en forma de sopa fría, en lugar de solas, no les resta ninguna de estas propiedades.

En días de mucho calor, un plato frío como este ayuda además a mantener una buena hidratación sin necesidad de forzar el consumo de agua, algo que agradecen especialmente quienes pasan las horas centrales del día fuera de casa.

Trucos para servir y conservar el gazpacho de cerezas

Para servirlo, tanto las recetas tradicionales como las versiones de autor coinciden en un mismo gesto: un puñado de hierbabuena fresca o cebollino picado por encima, junto a algunos trocitos de cereza reservados aparte para decorar. El contraste de texturas y el aroma mentolado terminan de redondear el plato.

El gazpacho de cerezas se conserva bien en la nevera, en un recipiente hermético, durante uno o dos días. Conviene removerlo antes de servir, ya que la fruta puede asentarse en el fondo, y probarlo de nuevo por si necesita un chorrito extra de vinagre tras el reposo.