Ir a la playa está bien pero llegar con la comida resuelta está mucho mejor: estas 9 recetas frescas caben en una nevera

Llegar a la playa con la comida resuelta es algo que sienta de maravilla, te proponemos estas recetas qua caben en una nevera y están de vicio. El calor de estos días hace que estemos muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento, cuando lo que necesitamos es conseguir un cambio de tendencia en la manera de cocinar y de disfrutar. Alejarnos del calor de los fogones y tumbarnos a disfrutar del buen tiempo es esencial.

Es momento de seguir con una serie de ingredientes que pueden darnos lo mejor, es hora de conseguir este cambio de tendencia que será esencial que empecemos a aplicar. Poder salir de casa con la comida lista para disfrutarse bien fresquita y hacerlo con una gama de recetas que va más allá de las convencionales. Hoy en día, las posibilidades son enormes y, sobre todo, deberemos tener en cuenta los platos que se adapten a este estilo de vida que tenemos. Incluir más verdura, añadir la proteína y, sobre todo, ese sabor que cerca del mar se disfruta un poco más.

Llegar con la comida resuelta a la playa resulta mucho mejor

Comer bien es una necesidad, en especial en estos días en los que necesitamos descubrir la esencia de una combinación de recetas que pueden ser claves y que estarán pendientes de todo lo que necesitamos. Más allá del gazpacho que puede ser un buen entrante, tenemos varias opciones.

La ensaladilla rusa es ese clásico que nunca pasa de moda y que seguramente vamos a preparar una y otra vez en estas fechas. Incorporando las judías verdes de temporada y unos guisantes, le podemos dar el toque de verde que necesitamos sin necesidad de incluir nada más.

De la misma forma que las ensaladas de pasta siempre son una buena opción, con salsa rosa, vamos a darle el acabado de 10 que queremos de una forma que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son tiempos de sumar en lugar de restar y de hacerlo de la mejor forma posible.

Esta comida que llevamos a la playa debe ser fresca y de lo más fácil de comer. Por lo que, te proponemos la opción de hacer unos tacos, que escapan al clásico bocadillo de toda la vida y que pueden ser deliciosos con tus ingredientes favoritos o los que tengas en casa.

Tienes ya 4 opciones que puedes completar con otro de los clásicos, ese pollo empanado que acaba deleitando a los más pequeños y que no puede faltar en ningún túper de playa o de piscina. Seguido del otro clásico, esa tortilla de patatas que con o sin pan puede ser un buen plato completo.

Otra ensalada con un poco más de fibra, en este caso de legumbres, puede sumarse a una excursión a la playa, pero no es la única. Un clásico de temporada nunca puede fallar. Estas dos opciones te darán las recetas que estás buscando para ir a la playa.

Recetas frescas caben en una nevera

Unos canelones de verano son una opción de lo más recomendable, fáciles de preparar con todo lo que necesitas y un sabor espectacular. Ideales para llevar en el túper para ir a la playa.

Los canelones de verano son los protagonistas de unas temperaturas extremas que piden a gritos platos frescos y rápidos como este. Unos canelones de verano con unos ingredientes básicos de nuestra lista de la compra en verano. Un poco de jamón de York o pechuga de pavo, unas cucharadas de mayonesa, atún, cebolla, huevo duro y pimientos del piquillo se fusionarán en un bocado fresquito que podemos dejar listo antes de ir a la playa. Unos canelones frescos de verano que gustarán a toda la familia son la mejor opción para casi cualquier ocasión, atrévete a probarlos.

Ingredientes:

Lonchas de Jamón York

1 cebolla

2 latas de atún

2 huevos duros

1 lata de pimientos del piquillo

Sal

Pimienta

2 cucharadas de mayonesa

Cómo preparar unos canelones de verano

Esta receta es posiblemente la más sencilla que podemos preparar este verano. Necesitamos unos ingredientes básicos que tenemos en la cocina en este momento.

Son unos canelones low cost que tienen en la mayonesa, el atún y los huevos ese sabor a huevos rellenos típicos que tanto nos gustan en verano.

Lo más costoso será cocinar los huevos, los vamos a hervir hasta que queden duros, tardarán unos minutos.

Podemos hacerlo con antelación, hervir los huevos previamente, sabiendo que debemos tener mucho cuidado, especialmente en verano.

Pelamos los huevos y los troceamos. Los vamos a triturar bien para que se mezclen a la perfección con el resto de los ingredientes.

Vamos a añadirle directamente el atún. Podemos usar cualquier lata que tengamos en casa, al natural o con aceite de oliva.

Escurrimos bien la lata y la añadimos a los huevos, removemos hasta formar una pasta que acabará siendo la base de este relleno.

Pelamos y picamos una cebolla para que le aporte el sabor dulce y un toque crujiente y fresco a este plato típico de estas fechas.

Le daremos color con los pimientos del piquillo. Los escurrimos de la lata y troceamos. Mezclamos todo.

Incorporamos un par de cucharadas soperas de mayonesa. De esta manera todos los sabores se fusionarán en un solo bocado.

Salpimentamos al gusto, aunque todos los ingredientes ya tienen su correspondiente toque salado.

Extendemos las lonchas de jamón y rellenamos con el relleno que tenemos listo. Enrollamos y colocamos en una fuente.

Podemos ponerle más mayonesa por encima para decorar con un poco de zanahoria rallada como si fuera queso.

Atrévete a probar unos canelones de verano repletos de buenas sensaciones y muy fáciles de preparar.

Para completar este menú, nada mejor que una deliciosa ensalada de quinoa, un plus de fibra y de buenas sensaciones que no puedes dejar escapar en un día de playa:

Ingredientes:

100 gr de quinoa

100 gr de tomates cherry

10 cebollitas en vinagre

6 aceitunas negras

2 pechugas de pollo cortadas en trozos (si eres vegetariano lo puedes sustituir por tofu o miso)

150 gr de canónigos

50 gr de lechuga hoja de roble verde

200 ml de caldo de verduras

Cómo preparar una ensalada de quinoa

Cocinar un ingrediente como la quinoa es mucho más sencillo de lo que parece. Lavamos bien la quinoa, la pondremos la noche antes bajo el chorro del grifo en un colador. La saporina que recubre este ingrediente deberá desaparecer. Cuando esté la quinoa escurrida y haya reposada, la ponemos en un cazo con los 200 ml de caldo de verduras. Le vamos a añadir un poco de zumo de limón y aceite de oliva, con esta base líquida la quinoa tendrá el mejor líquido de cocción posible. Dejamos que la quinoa se cocine durante unos 15 minutos. Escurriremos la quinoa y la dejaremos unos minutos para que quede bien seca. Mientras seguiremos con el resto de los ingredientes. Vamos a preparar las pechugas de pollo. En una sartén con un poquito de aceite doramos las pechugas de pollo. Las troceamos y las mezclamos con la quinoa, haremos lo mismo con el tofu en caso de que no comamos carne. Ponemos las cebollitas en vinagre cortadas y los tomates cherry para que puedan aportar su color y sabor a esta ensalada. Añadimos también unas aceitunas negras, retiramos el hueso y las cortamos para que sean más fáciles de comer. Para darle una textura crujiente colocaremos unas hojas de canónigos y de roble, las mezclaremos en esta deliciosa ensalada.

Preparamos el aliño, mezclamos aceite, zumo de limón, albahaca cortada en trocitos, vinagre balsámico y perejil. Batimos con las varillas y incorporamos por encima de la ensalada. Tendremos listo un primer plato exquisito y saludable.