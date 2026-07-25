Tarta de zanahoria de Jordi Cruz: receta fácil, jugosa y muy esponjosa

Hablar de repostería casera que nunca defrauda evoca de inmediato el aroma cálido de las especias dulces mezcladas con hortalizas frescas recién ralladas. Entre las múltiples interpretaciones que pueblan los recetarios actuales, la aproximación de los grandes chefs a este clásico anglosajón siempre añade una vuelta de tuerca en busca de la jugosidad perfecta. Cuando un cocinero consagrado con estrellas Michelin pone el foco en un dulce aparentemente sencillo, el resultado deja de ser un simple bizcocho de tarde para convertirse en una obra de precisión técnica. Lejos de las texturas densas o apelmazadas que a menudo lastran esta elaboración, la versión inspirada en los fogones de Jordi Cruz prioriza una miga increíblemente aireada, donde la hortaliza aporta humedad natural sin enmascarar el delicado perfil aromático de la canela, el jengibre y la nuez moscada.

Ingredientes

La base exige zanahorias tiernas, de color intenso y dulzor natural, ralladas finamente para que se fundan por completo durante el horneado sin dejar trozos fibrosos en el paladar.

A este componente principal se suman harina de repostería de fuerza moderada, azúcar moreno de caña para aportar notas acarameladas y un trío de especias imprescindibles donde la canela lidera con discreción.

Los huevos camperos enteros se baten junto con aceite de girasol, mientras que un toque de levadura química y bicarbonato sódico asegura el despegue óptimo de la estructura.

Quienes disfrutan recreando grandes hitos de la televisión y la alta cocina en sus casas suelen alternar esta preparación con otros retos pasteleros memorables, como los que se descubren al seguir la Tarta sacher jordi cruz, o bien optan por variantes reconfortantes inspiradas en la Tarta banoffee receta masterchef y la clásica Tarta sacher masterchef.

Cómo hacer Tarta de zanahoria paso a paso

El trabajo arranca precalentando el horno a 180 grados y preparando un molde desmontable con papel sulfurizado en la base para facilitar el desmoldado posterior. En un recipiente amplio, los huevos se montan enérgicamente con el azúcar moreno hasta conseguir una crema pálida y espumosa que duplicará su volumen inicial. El aceite de girasol se incorpora en hilo fino sin dejar de remover con varillas manuales, integrando a continuación la zanahoria rallada y los ingredientes secos previamente tamizados juntos. La masa resultante se vierte en el molde con suavidad, nivelando la superficie antes de introducirla en el horno durante aproximadamente cuarenta minutos. Una vez completado el ciclo térmico y comprobado el punto exacto con una brocheta limpia, el bizcocho debe enfriarse sobre una rejilla metálica antes de cubrirlo con una generosa capa de crema de queso untable batida con mantequilla en pomada y azúcar glas.

Trucos para que salga perfecto

Garantizar el éxito absoluto en este tipo de elaboraciones depende de pequeños detalles técnicos que marcan la frontera entre un pastel correcto y una pieza memorable. Un error muy frecuente consiste en comprar zanahorias pre-ralladas en bolsas de plástico; estas opciones comerciales suelen estar demasiado secas y carecen de los jugos naturales indispensables para aportar la textura melosa característica. Rallar la hortaliza en el último momento con un rallador manual fino asegura retener toda la humedad intrínseca de la raíz.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta tarta permite adaptarla con facilidad a gustos particulares o necesidades dietéticas específicas sin perder un ápice de su identidad original. Los amantes de los frutos secos suelen incorporar un puñado de nueces pecanas tostadas y picadas groseramente dentro de la masa, consiguiendo un contraste crujiente muy estimulante frente a la blandura de la miga.

Quienes busquen un perfil más rústico pueden sustituir la mitad de la harina blanca por harina integral de espelta, aportando matices tostados que combinan de maravilla con el azúcar moreno. Igualmente, es posible prescindir de la cobertura tradicional de queso y decantarse por un baño ligero de chocolate negro fundido, transformando radicalmente el carácter del postre hacia notas más intensas y amargas.

Con qué acompañar Tarta de zanahoria

Dada la riqueza aromática y la untosidad de la crema de queso, los acompañamientos ideales deben buscar un contrapunto refrescante o equilibrado que limpie el paladar entre bocado y bocado. Una infusión ligera de rooibos con notas cítricas o un té Earl Grey bien caliente actúan como vehículos perfectos para atemperar la grasa láctea de la cobertura.

Si se prefiere servir como postre tras una comida copiosa, unas finas rodajas de naranja sanguina o unas frambuesas frescas ligeramente aciduladas colocadas alrededor del plato aportan la nota frutal necesaria para aligerar el conjunto sin restar protagonismo al bizcocho.

Tiempo de preparación: 45 minutos (más horneado)

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Alta repostería casera

Tipo de comida: Postre / Merienda selecta