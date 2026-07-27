Tarta de galletas en Thermomix: receta fácil, cremosa y sin complicaciones

Hay aparatos de cocina que acumulan polvo en un rincón de la encimera y otros que, como ela thermomix, se convierten en cómplices indispensables cuando el tiempo escasea y las ganas de dulce reclaman su espacio. La tarta de galletas clásica, esa que nuestras madres y abuelas montaban intercalando capas con paciencia infinita frente al fuego, encuentra en este electrodoméstico una aliada perfecta para aligerar el trabajo duro sin renunciar un solo ápice al sabor de antaño. Integrar la tecnología en la repostería tradicional no significa despojar al plato de su alma casera; al contrario, permite emulsiones perfectas y texturas de terciopelo que a mano exigirían un esfuerzo titánico y constantes vigilias para evitar que la leche se pegue al fondo del cazo.

Quienes disfrutan experimentando con postres fríos saben bien que dominar estas bases abre un abanico inmenso de posibilidades, recordando a maravillas tradicionales como la Tarta de la abuela con natillas, versiones reconfortantes inspiradas en la célebre Tarta de la abuela arguiñano, o incluso combinaciones frutales sorprendentes similares a los Postres con plátano y galletas.

Ingredientes

Un paquete largo de galletas tipo María para la estructura y las capas intercaladas

80 gramos de mantequilla sin sal previamente ablandada para ligar la base crujiente.

Para la crema pastelera ligera :

500 mililitros de leche entera

200 mililitros de nata líquida para montar con un 35% de materia grasa

100 gramos de azúcar blanco

4 sobres de cuajada en polvo

Una cucharadita de extracto de vainilla pura o la piel limpia de un limón para aromatizar.

Un toque de café soluble diluido en leche templada servirá para humedecer las galletas con elegancia.

Cómo hacer tarta de galletas en Thermomix paso a paso

Tritura un tercio de las galletas a velocidad progresiva 5-10 durante unos segundos hasta reducirlas a polvo fino. En ese mismo vaso se añade la mantequilla pomada para amasar el conjunto a velocidad 3 durante medio minuto, obteniendo una textura de arena húmeda que presionaremos firmemente con el dorso de una cuchara en el fondo de un molde desmontable. A continuación, sin necesidad de lavar en exceso el recipiente, vertemos la leche, la nata, el azúcar, la vainilla y los sobres de cuajada, programando 8 minutos a 90 grados y velocidad 4 Mientras el robot hace su trabajo, disponemos una primera capa de galletas enteras ligeramente pasadas por la leche con café en la base del molde. Vertemos con cuidado una porción de la crema caliente por encima, cubrimos con otra capa de galletas alternando la dirección para asegurar estabilidad, y repetimos el proceso hasta agotar los ingredientes, rematando con una capa final de crema lisa y brillante. Dejamos templar a temperatura ambiental antes de trasladar el molde al frigorífico un mínimo de cuatro horas.

Trucos para que salga perfecto

Al montar las capas, asegúrate de que las galletas no se empapen demasiado en el café, ya que un exceso de líquido arruinaría la consistencia y desharía el dibujo interior al porcionar. Si buscas un acabado brillante y profesional en la superficie, puedes cubrir la última capa con una fina cobertura de chocolate fondant fundido con un chorrito de nata justo antes de que cuaje por completo en la fría oscuridad de la nevera.

Variantes de la receta

La versatilidad de este postre permite adaptarlo a los gustos de cada casa sin alterar la esencia del método. Las galletas María tradicionales pueden sustituirse por versiones de chocolate para conseguir un aspecto bicolor muy vistoso, o por galletas de avena si prefieres un perfil rústico con mayor presencia de fibra.

Con qué acompañar tarta de galletas en Thermomix

Una taza de café negro recién hecho, sin azúcar, limpia el paladar entre cucharada y cucharada permitiendo apreciar los matices de la vainilla y la galleta tostada. Asimismo, acompañar cada porción con unos trozos de fresas frescas aporta una chispa frutal que aligera visual y gustativamente el conjunto del plato.

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