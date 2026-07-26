Tarta de zanahoria sin gluten: receta fácil, jugosa y apta para celíacos
Prepara una deliciosa tarta de zanahoria sin gluten con esta receta fácil, jugosa y apta para celíacos.
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La tarta de zanahoria tiene una magia particular que llena la casa de aromas. El primer bocado rompe con el prejuicio de que los postres saludables resultan aburridos o secos. Cuando eliminamos el gluten de la ecuación, el verdadero reto no consiste en imitar la receta original, sino en conseguir esa textura húmeda y tierna que define a un buen bizcocho casero sin depender del trigo.
Ingredientes
Para la cobertura
- 250 gramos de queso crema frío
- 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente
- 100 gramos de azúcar glas
Cómo hacer tarta de zanahoria sin gluten paso a paso
- Encendemos el horno a 180 grados
- Pelamos las hortalizas y las rallamos con un rallador fino para que se integren por completo en la miga sin dejar trozos duros.
- En un bol amplio batimos los huevos junto con el azúcar moreno usando unas varillas hasta que la mezcla doble su volumen y adquiera un tono blanquecino.
- Vertemos el aceite poco a poco mientras seguimos batiendo para emulsionar los líquidos.
- Vamos añadiendo las zanahorias ralladas y la ralladura de naranja, removemos con la espátula de silicona, usando movimientos de envoltura.
- Tamizamos en un bol la harina de almendras mezclada con la levadura química, la canela, la nuez moscada, la sal.
- Vamos incorporando estos ingredientes secos a la mezcla líquida poco a poco, tratando que no queden grumos, pero sin trabajar demasiado la masa, para evitar que se endurezca.
- Engrasamos un molde redondo desmontable con un poco de mantequilla o aceite y vertemos la mezcla.
- Horneamos durante cuarenta minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Pinchamos el centro con una aguja o un palillo; si sale limpio, retiramos del horno y dejamos enfriar por completo antes de desmoldar.
- Para la cobertura, batimos la mantequilla pomada junto con el azúcar glas hasta obtener una crema suave y añadimos el queso crema bien frío, batiendo lo justo para unificar.
- Extendemos esta crema sobre la superficie del bizcocho ya frío con la ayuda de una espátula.
Trucos para que salga perfecto
La clave fundamental de este dulce reside en el tratamiento de la zanahoria. Utilizar un rallador fino marca la diferencia entre notar tropezones vegetales molestos o disfrutar de una textura sedosa y uniforme.
Si buscas una alternativa con matices diferentes, puedes inspirarte en una deliciosa torta de zanahoria con harina de almendras, que aporta un perfil graso muy saludable y un aroma tostado delicioso.
Nunca desmoldes el pastel caliente. La ausencia de gluten hace que la estructura sea más delicada durante los primeros minutos fuera del calor. Deja que repose dentro del molde al menos media hora antes de manipularlo.
Variantes de la receta
Las cocinas caseras admiten adaptaciones infinitas según los ingredientes que tengamos a mano en la despensa. Los amantes de las combinaciones sorprendentes pueden experimentar preparando una tarta de remolacha y zanahoria, donde la tierra y el dulzor natural se fusionan de manera brillante.
Otra opción muy práctica si no dispones de horno es decantarte por una tarta de zanahoria y coco con galletas, perfecta para las tardes cálidas donde encender el electrodoméstico resulta poco apetecible.
Con qué acompañar tarta de zanahoria
Un trozo de este postre encuentra su mejor aliado en una infusión humeante de rooibos con especias, un café con leche de avena o un té negro bien cargado que contraste con la cremosidad del queso. Si se sirve como merienda especial, unas nueces picadas tostadas por encima aportan un toque crujiente extraordinario.
Cómo conservar tarta de zanahoria
Al llevar una cobertura elaborada con queso crema fresco, la tarta debe guardarse obligatoriamente en el frigorífico dentro de un recipiente hermético. Se mantiene en perfectas condiciones hasta cuatro días, aunque conviene sacarla unos quince minutos antes de consumir para que la mantequilla de la cobertura recupere su textura cremosa original.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 20 minutos de elaboración y 40 minutos de horneado.
Porciones: 8 raciones generosas.
Tipo de cocina: Casera / Repostería saludable sin gluten.
Tipo de comida: Postre o merienda.
Información nutricional: Aproximadamente 340 calorías por porción completa con cobertura de queso crema.