Arroz con leche colombiano: receta tradicional cremosa y casera

Hay postres que consiguen transportarnos a una cocina familiar con solo percibir el aroma de la leche hirviendo despacio junto a la canela. El arroz con leche en su versión colombiana posee esa capacidad evocadora, diferenciándose de otras variantes geográficas por incorporar leche condensada y un toque de crema de leche que lo vuelve intensamente cremoso, casi de bocado festivo. No estamos ante un simple plato de cuchara cotidiano, sino ante una pequeña joya de la repostería tradicional que premia la paciencia y el mimo en los fogones.

Ingredientes

Una taza de arroz de grano redondo

3 tazas de agua

Una ramita de canela entera

Clavos de olor al gusto

Una pizca de sal

Un litro de leche entera

Una lata de leche condensada de unos 390 gramos

Media taza de crema de leche o nata líquida

Una cucharadita de esencia de vainilla pura

Canela molida fina para espolvorear al final

Cómo hacer arroz con leche colombiano paso a paso

El primer secreto para lograr la textura perfecta reside en ablandar el grano de arroz exclusivamente en agua antes de incorporar los lácteos. Colocamos el agua en una olla amplia junto con la ramita de canela y los clavos de olor. Cuando comience a hervir, añadimos el arroz previamente lavado bajo el grifo para retirar el exceso de almidón superficial. Mantenemos el fuego medio-bajo hasta que el agua se evapore por completo y el grano rompa a abrirse, absorbiendo toda la infusión aromática. Este proceso inicial evita que el grano quede duro y garantiza que la textura final resulte melosa sin necesidad de prisas. Retiramos los clavos de olor si los localizamos fácilmente para evitar sorpresas desagradables al comer, aunque dejar la canela entera aporta continuidad visual y aromática. Vertemos la leche entera poco a poco mientras removemos con una cuchara de madera de mango largo para evitar que se adhiera al fondo de la olla. Dejamos cocinar a fuego lento durante unos veinte minutos, vigilando que el hervor sea suave y constante. Llegados a este punto, incorporamos la leche condensada y la vainilla, integrándolas con movimientos envolventes. Cuando la mezcla comience a espesar y tome ese tono marfil tan característico, apagamos el fuego y añadimos la crema de leche. Este último ingrediente aporta una riqueza untuosa insuperable que define el auténtico carácter del postre colombiano.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal para que el resultado final sea digno de elogio radica en la cocción escalonada. Cocinar el arroz primero en agua permite que el grano se expanda con libertad sin que la grasa de la leche interfiera en su hidratación interna.

Si te apasiona explorar las múltiples formas que admite este clásico universal, puedes echar un vistazo a una tradicional arroz con leche, que apuesta por la sobriedad de las recetas españolas de toda la vida.

Otro detalle relevante consiste en remover constantemente una vez añadida la leche condensada. Las cremas con alto contenido de azúcar tienden a caramelizarse con facilidad en la base del recipiente si descuidamos el ritmo de las vueltas.

Variantes de la receta

Las cocinas de los hogares adaptan los postres según las necesidades nutricionales o los caprichos del momento. Quienes prefieren prescindir de azúcares refinados pueden inspirarse en una versión más ligera como el arroz con leche sin azucar, ideal para cuidar la dieta sin renunciar al placer del dulce casero.

Asimismo, si buscas texturas diferentes donde el calor actúe de otra manera sobre la superficie, explorar la técnica de un arroz con leche al horno descubre una costra tostada fascinante y un cuajado muy particular.

Cómo conservar arroz con leche colombiano

Guardar las porciones sobrantes en la nevera resulta indispensable debido a la presencia de lácteos frescos. Debemos introducirlas en un recipiente hermético de cristal o plástico alimentario, donde se mantendrán en óptimas condiciones hasta cuatro o cinco días. Al enfriarse espesará un poco más, por lo que se puede aligerar con un chorrito de leche fría antes de servir.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos de preparación y 45 minutos de cocción a fuego lento.

Porciones: 6 raciones generosas.

Tipo de cocina: Tradicional colombiana / Repostería criolla.

Tipo de comida: Postre o merienda reconfortante.

Información nutricional: Aproximadamente 385 calorías por porción individual.