Arroz con leche de Eva Arguiñano: receta casera cremosa y aromática

El arroz con leche casero es uno de esos postres que evocan hogar desde el primer aroma. En esta versión inspirada en la forma de cocinar de Eva Arguiñano, se apuesta por una preparación sencilla, pausada y llena de matices. No se trata solo de mezclar arroz y leche, sino de crear una crema suave en la que los sabores del limón, la canela y, si te animas, un toque de naranja, se funden con el dulzor justo.

Con tiempo y cariño, el resultado es un postre cálido y aromático, perfecto para quienes disfrutan de la repostería tradicional hecha sin prisas. Lo mejor es que se conserva bien en la nevera y cada cucharada mantiene su textura envolvente.

Ingredientes

1 litro de leche entera

150 g de arroz redondo

120 g de azúcar

1 rama de canela

Cáscara de 1 limón sin parte blanca

Cáscara de naranja opcional

1 cucharada de mantequilla opcional para más cremosidad

Canela en polvo para espolvorear

Modo de preparación

Calentar y aromatizar la leche

Coloca la leche en una cazuela amplia a fuego medio. Añade la rama de canela y las cáscaras de limón y naranja. Deja que la leche se caliente poco a poco, sin permitir que hierva con fuerza. Este paso es esencial para que los aromas cítricos se mezclen bien con la leche. Incorporar el arroz

Cuando la leche esté caliente, vierte el arroz y remueve para que no se adhiera al fondo. A partir de aquí conviene reducir un poco el fuego para que la cocción sea constante y tranquila. Cocer lentamente

El arroz necesitará unos 35 o 40 minutos para quedar tierno. Durante este tiempo ve removiendo con frecuencia. Es la forma de lograr una textura cremosa, porque así el almidón del arroz se integra en la leche y espesa de manera natural. Si al llegar a los 40 minutos el arroz aún no está en su punto, déjalo unos minutos más. Añadir el azúcar

Cuando el arroz esté tierno y la mezcla espesa, incorpora el azúcar y remueve bien. Hacerlo al final evita que la leche se caramelice antes de tiempo y asegura que el azúcar se disuelva de forma uniforme. Dar un punto extra de suavidad

Si quieres un arroz con leche especialmente sedoso, añade la cucharada de mantequilla y mezcla hasta que se funda por completo. No es imprescindible, pero mejora la textura. Reposar y servir

Retira la canela y las cáscaras. Sirve el arroz con leche en cuencos o en una fuente. Puedes disfrutarlo templado o frío. Antes de llevarlo a la mesa, espolvorea una fina capa de canela en polvo.

Si te gusta la repostería clásica, esta receta siempre cumple. También te gustará esta receta fácil de arroz con leche al horno.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: entre 4 y 6

Información nutricional aproximada:

Calorías totales: alrededor de 1350

Calorías por porción si son 6: unas 225

Tipo de cocina: española tradicional

Tipo de comida: postre