El aperitivo fácil y delicioso con el que Jordi Cruz se luce cada Navidad
Toma nota de este aperitivo fácil de preparar que nos enseña Jordi Cruz
Jordi Cruz de ‘MasterChef’ lo confiesa: el error garrafal que todos cometemos al cocer pasta
Jordi Cruz se luce cada Navidad con un aperitivo fácil y delicioso que puedes cocinar siempre que te apetezca. Un buen básico que puede acabar siendo lo que no acompañará en estos días que tenemos por delante. Nos puede apetecer un plus de buenas sensaciones que llega de la mano de un importante cocinero que puede acabar de darnos el toque ideal para estos días que tenemos de celebración. Nos puede apetecer un bocado digno de un experto como este Jordi Cruz.
Queremos empezar a prepararnos para una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos para obtener aquello que deseamos y más. Son tiempos de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Un importante cambio puede llegar en estos días que hasta la fecha no sabíamos cómo un Jordi Cruz sabe perfectamente cómo crear un aperitivo que puede acabar siendo lo que nos dará algunas sorpresas inesperadas. Esta receta nos cambiará la vida con la ayuda de unos ingredientes que tenemos en casa.
Este aperitivo es fácil, delicioso y saludable
La realidad de estas fiestas es que no es necesario que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. No necesitamos recurrir a los precocinados o a las recetas que quizás tienen una serie de ingredientes especialmente destacados en estos días que necesitamos apostar por un plus de buenas sensaciones.
Son tiempos de aprovechar un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
Será el momento de pensar en un aperitivo de esos que podemos tener listos en un abrir y cerrar de ojos. Un bocado saludable y delicioso que seguro que gusta a toda la familia y cuenta con un ingrediente que será la base principal de una combinación de sabores realmente espectacular.
La base de este aperitivo es un detalle que puede ser lo que nos acompañará en estos días. Un plato de base de aguacate será lo que nos dará este elemento.
Jordi Cruz hace este increíble aperitivo en Navidad
Un cocinero profesional de este tipo no duda en darnos algunos detalles de un menú que empieza con un aperitivo que puede ser el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Un cambio de tendencia que se suma a los amantes del aguacate que puede ser el super alimento de moda.
Una base de puré de aguacate con un simple langostino encima es el que crea el bocado perfecto en forma de vasitos. Una buena opción que no podemos dejar escapar en forma de aperitivo de esos que impresionan y que pueden ser claves en estos días.
Te proponemos un aperitivo con salmón y aguacate que está delicioso y no es complicado de cocinar.
Ingredientes:
Cómo preparar enrollados de guacamole y salmón:
- Empezamos esta receta preparando la base de unos enrollados de los que siempre quedan bien. Utilizaremos un pan de molde sin corteza, si la tiene, la cortaremos e iremos colocando las rebanadas una al lado de la otra.
- Con la ayuda de un rodillo de cocina las aplanamos un poco para que puedan unirse hasta formar una lámina única y fácil de trabajar.
- Seguimos con el guacamole. Partimos por la mitad los aguacates y los deshuesamos con cuidado. Vaciaremos la pulpa en un recipiente y la aplastaremos con un tenedor, hasta que quede como una masa homogénea sin grumos. Para esta receta será mejor utilizar aguacates maduros, son más fáciles de trabajar y quedan más cremosos.
- Para que no se oxide el aguacate pondremos el zumo de limón. Añadimos sal y pimienta y reservamos.
- Le daremos un poco más de sabor a nuestro aguacate, pelamos y cortamos la cebolla y el tomate. Los cortaremos en daditos muy pequeños y los uniremos al aguacate para que formen parte de esta deliciosa salsa.
- Ponemos dos cucharadas de aceite al guacamole para que quede más suave y se pueda untar mucho mejor.
- Le incorporamos al guacamole queso para untar, con dos cucharadas será suficiente, para que disfrute de la cremosidad óptima. Este queso es uno de los compañeros de viaje del salmón, lo hará destacar mucho mejor.
- Untamos con la mezcla del guacamole la base de pan de molde que hemos preparado. Seguimos con el salmón y la rúcula. Le ponemos estas tres capas bien marcadas una encima de la otra del pan de molde. Solo nos quedará enrollarlo todo bien, apretando para que quede un rollo más compacto.
- Cortaremos las rodajas de una medida concreta, para servirlo como entrante o aperitivo. Tendremos listo un plato fácil y saludable.