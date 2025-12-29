El aperitivo fácil y delicioso con el que Jordi Cruz se luce cada Navidad

Jordi Cruz se luce cada Navidad con un aperitivo fácil y delicioso que puedes cocinar siempre que te apetezca. Un buen básico que puede acabar siendo lo que no acompañará en estos días que tenemos por delante. Nos puede apetecer un plus de buenas sensaciones que llega de la mano de un importante cocinero que puede acabar de darnos el toque ideal para estos días que tenemos de celebración. Nos puede apetecer un bocado digno de un experto como este Jordi Cruz.

Queremos empezar a prepararnos para una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos para obtener aquello que deseamos y más. Son tiempos de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Un importante cambio puede llegar en estos días que hasta la fecha no sabíamos cómo un Jordi Cruz sabe perfectamente cómo crear un aperitivo que puede acabar siendo lo que nos dará algunas sorpresas inesperadas. Esta receta nos cambiará la vida con la ayuda de unos ingredientes que tenemos en casa.

Este aperitivo es fácil, delicioso y saludable

La realidad de estas fiestas es que no es necesario que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. No necesitamos recurrir a los precocinados o a las recetas que quizás tienen una serie de ingredientes especialmente destacados en estos días que necesitamos apostar por un plus de buenas sensaciones.

Son tiempos de aprovechar un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Será el momento de pensar en un aperitivo de esos que podemos tener listos en un abrir y cerrar de ojos. Un bocado saludable y delicioso que seguro que gusta a toda la familia y cuenta con un ingrediente que será la base principal de una combinación de sabores realmente espectacular.

La base de este aperitivo es un detalle que puede ser lo que nos acompañará en estos días. Un plato de base de aguacate será lo que nos dará este elemento.

Jordi Cruz hace este increíble aperitivo en Navidad

Un cocinero profesional de este tipo no duda en darnos algunos detalles de un menú que empieza con un aperitivo que puede ser el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Un cambio de tendencia que se suma a los amantes del aguacate que puede ser el super alimento de moda.

Una base de puré de aguacate con un simple langostino encima es el que crea el bocado perfecto en forma de vasitos. Una buena opción que no podemos dejar escapar en forma de aperitivo de esos que impresionan y que pueden ser claves en estos días.

Te proponemos un aperitivo con salmón y aguacate que está delicioso y no es complicado de cocinar.

Ingredientes:

1 paquete de pan de molde

2 aguacates

½ tomate

½ cebolla

Queso de untar

200 gr de salmón ahumado

Sal

Pimienta negra

Zumo de 1 limón

Rúcula

Aceite de oliva

Cómo preparar enrollados de guacamole y salmón: