Jordi Cruz de ‘MasterChef’ lo confiesa: el error garrafal que todos cometemos al cocer pasta

Jordi Cruz se ha consagrado, indiscutiblemente, como uno de los mejores chefs de nuestro país. Cada lunes, tenemos la oportunidad de verlo en MasterChef Celebrity, programa culinario de La 1 de Televisión Española. Un encuentro televisivo donde muestra su lado más serio y profesional para poder valorar a los aspirantes como auténticos chefs. Pero, recientemente, el cocinero ha sido noticia por otro motivo diferente. Y es que, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde comparte algunos trucos para cocinar de manera correcta, y aprobada por cualquier italiano, la pasta. Una publicación con la que no ha dejado indiferente a nadie. Realizamos un breve repaso.

El chef ha querido tratar los cinco errores más comunes a la hora de cocinar este delicioso plato. De esta manera, ha comenzado diciendo que, primeramente, hay que controlar la cantidad de agua que se pone en la olla. «Por cada 100 gramos, un litro de agua», indica. Seguidamente, el chef aborda otro ingrediente fundamental: la sal. «Tiene que haber sal en el agua de conocer la pasta. Ni mucha ni poca. La necesaria», explica. Como ejemplo, Jordi Cruz ha hablado de la cantidad de pasta que él estaba trabajando. «Aquí tengo 8 litros de agua, pues echaríamos unos 100 gramos de sal», indica.

Respecto a las especias, el chef se ha mostrado muy contundente. «¿Podemos meter alguna especia? ¿Algún ajo, laurel o orégano?», pregunta. Una cuestión que responde rápidamente. «No», dice. El miembro del jurado de MasterChef indica que si no se le aplica ningún tipo de sabor adicional se mantiene mejor la pureza y el sabor original de la pasta. Una aclaración muy contundente que ha querido mencionar. Pues, es bastante común añadir alguna especia para que el plato adquiera un sabor diferente y no sea tan soso. Eso sí, lejos de quedar aquí, el cocinero reveló cuál es el quinto error más grave que se comete.

El mayor error a la hora de cocer pasta, según Jordi Cruz: el aceite

¿Lleva aceite el agua de cocer la pasta? Jordi Cruz lo tiene claro. «Nunca», manifiesta el chef. «Lo que hará es que la salsa resbale», explica. «Esos errores en Italia no os lo perdonarían nunca. O sea, no los cometáis», concluye. De esta manera, y como buen cocinero, Cruz ha querido revelar ciertos tips a sus seguidores en redes sociales.

Una pequeña ayuda que ha compartido a pocas horas de la emisión de la gran final de MasterChef Celebrity. Pues, este lunes, 17 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española tendrán la oportunidad de conocer el nombre del gran ganador del formato. El desenlace de una edición donde Mariló Montero, Juanjo Bona, Miguel Torres y Torito se presentan como finalistas. Por lo tanto, uno de ellos se coronará como el gran chef de la temporada. ¡Comienza la cuenta atrás!